نمایشگاه کتاب مقدس ساوه به مناسبت هفته دفاع مقدس گشایش یافت

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با آغاز هفته گرامیداشت دفاع مقدس نمایشگاه کتاب و نرم افزار دفاع مقدس در محل سالن سلمان ساوجی این اداره برپا شد.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه از یکم مهر به مدت یک هفته صبح و عصر برای بازدید عموم علاقه مندان دایر است، افزود: در این نمایشگاه سه هزار جلد کتاب با عناوین فرهنگی، مذهبی، دفاع مقدس، تاریخی و کودک و نوجوان در معرض دید عموم علاقه مندان قرار می گیرد.

شعبانی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در هفته دفاع مقدس از سوی این اداره به برگزاری هفتمین همایش تئاتر دفاع مقدس یادواره سردار شهیدامیر حسین ندیری اشاره کرد و گفت: این همایش نیز همزمان با ایام هفته گرامیداشت دفاع مقدس در سالن سلمان ساوجی این اداره برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساوه، برگزاری مراسم عصرشعر و خاطره و داستان دفاع مقدس ( 6 مهر) سال جاری در محــــل سالن شهید آوینی، برپایی نمایشگاه عکس با عنوان " لایه های پنهان جنگ" در محل کتابخانه های عمومی غرق آباد، نوبران، کانون فرهنگی انصارالحسن (ع ) واداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در طول هفته دفاع مقدس را از جمله برنامه های پیش بینی شده در این هفته عنوان کرد.

شعبانی تصریح کرد: برگزاری مسابقه پیامک با موضوع دفاع مقدس ایثار و شهادت، برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب های دوران جنگ در طول هفته دفاع مقدس و برپایی ایستگاه نقاشی با موضوع دفاع مقدس در محل مصلای نماز جمعه شهرستان ساوه از دیگر برنامه های این اداره در هفته دفاع مقدس است.