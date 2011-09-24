به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسم عموعابدینی در حاشیه گردهمایی معاونان پژوهشی دانشگاه ها و پارکهای فناوری در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات نظام جامع پژوهش و فناوری این دانشگاه افزود: این نظام جامع مبتنی بر دانشگاه "حکمت مدار" است که بر اساس آن دانشگاه نسل چهارم با عنوان دانشگاه حکمت مدار که از سال قبل عنوان شده است، دنبال می شود.



معاون پژوهشی دانشگاه تهران ادامه داد: در این راستا درصدد هستیم تا وضعیت دانشگاه تهران از نسل دوم به نسل سوم و چهارم دانشگاه ها ارتقا دهیم که در این راستا زیر ساختهای آن که شامل پارک علم و فناوری و مرکز رشد می شود نیز ایجاد شده است.



وی با اشاره به رتبه این دانشگاه در کشور و جهان یادآور شد: بر اساس رتبه بندی ها این دانشگاه جز برترین دانشگاه های کشور و دارای رتبه زیر 500 در جهان است و این آمادگی وجود دارد تا این دانشگاه به سمت دانشگاه کارآفرین و فن آفرین حرکت کند.



عموعابدینی با بیان اینکه حرکت به سمت دانشگاه نسل چهارم در برنامه پنج ساله دوم این دانشگاه مصوب و اجرایی شده است، اظهار داشت: نگرش این برنامه ایجاد نسل چهارم دانشگاه حکمت مدار است تا در این راستا چرخه ایده تا ثروت در مسیر بهتری قرار گیرد.

واکنش دانشگاه تهران نسبت به قطع دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی



معاون پژوهشی دانشگاه تهران با اشاره به قطع دسترسی این دانشگاه به پایگاه های اطلاعاتی افزود: مشکلات ایجاد شده در این زمینه برای دانشگاه تهران به دلیل پرداخت نشدن حق عضویت بوده که با مذاکراتی که صورت گرفت این مشکل مرتفع شد.



معاون پژوهشی دانشگاه تهران نپرداختن حق عضویت را به دلیل سیکل پرداخت های بودجه های دولتی دانست و اظهار داشت: با ایجاد کنسرسیومی در وزارت علوم در حال حاضر مشکلی دراین زمینه نداریم.



عموعابدینی با اشاره به محدودیت برخی دانشگاه ها در دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی، خاطر نشان کرد: این امر ناشی از اطلاعات اشتباهی است که از سوی اتحادیه اروپا منعکس شده و کج فهمی هایی دراین زمینه صورت گرفته است.