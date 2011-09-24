جاده بهشهر به بندرامیرآباد تنها پنج درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری صبح شنبه در جمع مدیران بهشهر، با تاکید بر نظارت پروژه های عمرانی افزود: از کل مصوبات سه سفر ریاست جمهوری، پروژه هایی پیشرفت 100 درصدی داشته و پروژه ای نظیر بهشهر به بندر امیرآباد، دارای تنها پنج درصد پیشرفت فیزیکی بوده است.

وی اظهار داشت: سفر اول دولت به شهرستان بهشهر دارای 77 مصوبه بود که در مجموع 95.5 درصد این مصوبات اجرایی شده و یا در حال اجرا است.

هاشمی گفت:سفر دوم دولت به بهشهر دارای 68 مصوبه و سفر سوم دارای 21 مصوبه بوده که اگر همه مصوبات سفر در مازندران اجرایی شود، استانی دیگر با چهره جدید خواهیم داشت.

وی افزود: مازندران چیزی از استانهای دیگر کم ندارد و از منظر نیروی انسانی و توانمندی ها خوشبختانه در تراز قابل قبولی هستیم.

معاون عمرانی استاندار مازندران ادامه داد: دولت در سه سفر استانی، 23 هزار میلیارد تومان تعهد ریالی در مازندران داشت و از این مقدار اعتبار اختصاص یافته به مازندران 10 هزار میلیارد تومان به بخش راه اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: استان محدودیت هایی در حوزه اعتباری داشته اما این قابل قبول نیست که به دلیل عدم اعتبارات پروژه ای راکد بماند و پیشرفت نداشته باشد.

هاشمی با بیان اینکه منابع اعتباری تنها 50 درصد ظرفیت اجرایی را تشکیل می دهند، افزود: در کنار این اعتبارات باید مدیریت، منابع انسانی و خلاقیت ها مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: ما در کار عمرانی نیازمند مدیریت خلاق، توانمند و پر تلاش هستیم و باید با برنامه ریزی مناسب ، توانایی مدیریت را افزایش دهیم.