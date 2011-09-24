عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- سیل در فیلیپین باعث آواره شدن بیش از 30 هزار خانوار شد.
- یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در ولایت نورستان افغانستان سقوط کرد.
- در درگیریها در صنعا پایتخت یمن دستکم 18 نفر کشته و 56 فرد دیگر زخمی شدند.
- در پی حملات موشکی آمریکا در شمال غرب پاکستان دستکم سه نفر کشته شدند.
- ژاپن از تصمیم خود برای اعزام نظامیان این کشور به جنوب سودان خبر داد.
- دولت آمریکا بار دیگر خواستار کناره گیری دیکتاتور یمن و ایجاد اصلاحات در این کشور شد.
- صدها نفر از مردم فلسطین در اعتراض به سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی در رام الله تظاهرات کردند.
- اردنی ها در یک تظاهرات ضد دولتی خواستار لغو پیمان سازش با رژیم صهیونیستی شدند.
- وزیر خارجه آمریکا از تلاشهای کمیته چهارجانبه به اصطلاح صلح خاورمیانه برای ازسرگیری مذاکرات سازش تقدیر کرد.
- تلفات انفجار در یک معدن زغال سنگ در کلمبیا به هفت نفر رسید.
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