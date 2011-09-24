آمریکا و اسرائیل پشت حمله کرم رایانه ای "استاکس نت" بودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ایلیا روگاچوف" روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران در مسکو اظهار داشت: روسیه بر این باور است که آمریکا و اسرائیل پشت پرده حمله ویروس کامپیوتری "استاکس نت" بودند و سعی داشتند تا برنامه هسته ای ایران را در سال گذشته متوقف کنند.

وی تاکید کرد: شاهد تلاش های سایبری برخی کشورها علیه کشورهای دیگر با اهداف نظامی و سیاسی هستیم و جامعه بین الملل باید نظارت بیشتری را بر استفاده از فضای سایبری داشته باشد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی درحالی بر اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران مبادرت می ورزند که آژانس بین المللی انرژی هسته ای اخیرا در گزارشی از پیشرفت در برنامه هسته ای صلح آمیز این کشور با وجود حمله کرم رایانه ای استاکس نت و تحریمهای ظالمانه و غیر قابل توجیه علیه ایران خبر داده بود.

جمهوری اسلامی ایران همواره تاکید کرده برنامه هسته ای صلح آمیز خود را بدون توجه به فشارها و اقدامات خصمانه و جوسازی غربی ها زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه خواهد داد که گزارشهای مستمر آژانس نیز بر ماهیت مسالمت آمیز فعالیتهای هسته ای کشورمان و نبود انحراف در آن تاکید کرده است.