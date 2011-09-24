آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور در دفاع مقدس برگ درخشان دوم حوزه در تاریخ 30 ساله انقلاب اسلامی است.



وی با بیان اینکه حضور روحانیت در جبهه گاهی تبلیغی و گاهی رزمی - تبلیغی بود اظهار داشت: مرحوم آیت الله العظمی فاضل با اینکه از مراجع دوران خویش بود بسیج روحانیت را در حوزه‌ها شکل داد و دروس خود هم طلاب را به حضور در جبهه تشویق می‌کرد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه آیت الله فاضل گاهی خودشان هم در جبه‌ها حضور داشتند بیان داشت: ایشان با وجود اینکه از علمای بزرگ به شمار می‌آمدند اما اصرار داشتند در شب‌هایی که هر لحظه احتمال کشته شدن وجود داشت، در خط مقدم حضور داشته باشند و باعث قوت قلب رزمندگان بودند.



وی با بیان خاطره مشترکی از امام و آیت الله فاضل لنکرانی گفت: امام به مرحوم والد ما می‌فرمودند آمار شهدای روحانی جنگ را تا آن موقع که شاید بیش از هزار شهید داده بود به مردم بگوئید تا در جریان قرار گیرند زیرا آمار شهدای روحانی نسبت به سایر شهدا نسبت بالایی است.



خاطرات مراجع از حضور در جبهه جمع‌آوری شود



رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) اظهار داشت: متأسفانه در این جهت غفلت‌هایی صورت گرفته است البته همایشی قرار است برای بزرگداشت شهدای روحانی در قم گرفته شود که باید نقش مراجع و خاطرات حضور آنان در جبهه‌ها نیز برای مردم تشریح شود.



وی با بیان اینکه امروز جنگ نظامی خاتمه یافته است اما وارد جنگ فرهنگی شده‌ایم تصریح کرد: حوزه علمیه در دفاع از فرهنگ کشور نیز قدم‌های خوبی برداشته است اما حوزه تنها نمی‌تواند فرهنگ کشور را درست کند زیرا عوامل موثر در فرهنگ زیاد است.



آیت الله فاضل ادامه داد: مثلا حوزه گام‌های خوبی در مسئله حجاب برمی‌دارد اما مجله‌ای نظیر خاتون منتشر می‌شود و همه آن تلاش‌ها را از بین می‌برد.



چاپ 200 هزار جلد کتاب درباره حجاب



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: ما از مجموعه مطالب آیت الله العظمی فاضل کتابی را در 200 هزار تیراژ چاپ و به صورت رایگان توزیع کردیم اما کدام نهاد فرهنگی با وجود بودجه‌های بسیار زیاد 10 هزار کتاب چاپ کرده است.



وی درباره ارتباط مسایل فرهنگی و انتخابات نیز تأکیدکرد: اهل سیاست می‌گویند میان این دو ارتباط وجود دارد.



عضو جامعه مدرسین در پایان درباره حضور در گروه‌های اصولگرایان موسوم به 7 + 8 گفت: من طلبه‌ای بیشتر نیستم و دعوتی از من نشده است.