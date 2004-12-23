نمايشگاه هفت نقاش در گالري آتشزاد، آبتين و ثالث

به گزارش خبرنگار هنرهاي تجسمي مهر، آثار نقاشي لقمان پير خظرنيان، شراره خالقي، پروين عابدي، رضا متقي و وحيد حسيني از سوم لغايت نهم دي ماه در نگارخانه آتشزاد واقع در ساختمان 43 خيابان عباسپور، ميدان ونك، خيابان ولي عصر به معرض ديد علاقمندان گذاشته مي شود.

اين گزارش حاكي است همچنين نمايشگاهي از آثار نقاشي هاي پريوش حكيم رابط، از چهارم لغايت هشتم ديماه در نگارخانه آبتين واقع در خيابان ولي عصر قبل از چها راه پارك وي، كوچه خاكزاد، پلاك 1-12 برگزار مي گردد.

نمايشگاهي از نقاشي هاي علي اميني نيز از 3 لغايت 9 در آتليه ثالث واقع در ضلع جنوبي پل كريمخان، بين ايرانشهر و ماهشهر پلاك 160 براي بازديد علاقمندان برپاست.