به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک ریبری، ستاره فرانسوی باشگاه بایرن مونیخ احتمال پیوستنش به تیم دیگری را رد کرد. او بعد از آنکه در سال 2007 و با قراردادی 25 میلیون یورویی از المپیک مارسی به بایرن پیوست، به یکی از مهره های کلیدی باواریایی ها شد. او اکنون مصدومیتها را پشت سرگذاشته و آماده است به بایرن در کسب قهرمانی در بوندس لیگا و موفقیت در لیگ قهرمانان اروپا کمک کند.

ریبری در صحبتهایی در واکنش به احتمال خداحافظی اش با دنیای فوتبال در بایرن به وب سایت رسمی باواریایی ها گفت:" قطعا. چرا که نه؟ من از حضور در بایرن بسیار خوشحالم و خانواده ام هم کاملا در اینجا جا افتاده اند و ما پسری داریم که یک باواریایی به تمام معناست."

این در حالی است که در طول سالهای اخیر صحبتهای زیادی در مورد احتمال انتقال این ستاره فرانسوی به رئال مادرید به گوش می رسید ولی سران بایرن هرگز راضی به فروش ریبری نشدند. بعد از اختلافاتی میان ریبری و فان گال، مربی سابق بایرن به وجود آمد، ریبری اکنون اعلام کرده که از همکاری با مربی جدید تیمش راضی است.

ریبری ادامه داد:"همه می دانستند که من و فان گال رابطه خوبی با هم نداریم ولی از نظر من این ماجرا تمام شده و به دست فراموشی سپرده شده. بار دیگر از نظر روانی احساس آزادی می کنم و واقعا از فوتبالم لذت می برم. از حضور یوپ هاینکس روی نیمکت تیمم خوشحالم. چون ما رابطه خیلی خوبی با هم داریم."

بایرن در حال حاضر در صدر جدول بوندس لیگا قرار دارد و از 6 بازی اش 15 امتیاز کسب کرده و روز شنبه مقابل بایرلورکوزن قرار خواهد گرفت.