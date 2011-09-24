حمله به اردوغان در سازمان ملل/ فرد مهاجم صهیونیست بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "رجب طیب اردوغان" شب گذشته در حالی که قصد ورود به صحن مجمع عمومی سازمان ملل را داشت، مورد حمله قرار گرفت.

نیروهای امنیتی در این زمان وارد عمل شده و فرد مهاجم را دستگیر کرد و بر زمین انداختند. گفته می شود این فرد تبعه اسرائیل بوده که به سوی اردوغان حمله کرده است.

خاطرنشان می شود نخست وزیر ترکیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل انتقادات را علیه اسرائیل مطرح کرده بود. گفته می شود این فرد صهیونیست در پی همین اظهارات به اردوغان حمله کرده است.