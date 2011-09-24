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۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۶

رسانه ها گزارش دادند:

حمله به اردوغان در سازمان ملل/ فرد مهاجم صهیونیست بود

حمله به اردوغان در سازمان ملل/ فرد مهاجم صهیونیست بود

شب گذشته در حالی که نخست وزیر ترکیه در حال ورود به صحن مجمع عمومی سازمان ملل برای شنیدن سخنرانی ابومازن بود، از سوی یک فرد مهاجم مورد حمله قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "رجب طیب اردوغان" شب گذشته در حالی که قصد ورود به صحن مجمع عمومی سازمان ملل را داشت، مورد حمله قرار گرفت.

نیروهای امنیتی در این زمان وارد عمل شده و فرد مهاجم را دستگیر کرد و بر زمین انداختند. گفته می شود این فرد تبعه اسرائیل بوده که به سوی اردوغان حمله کرده است.

خاطرنشان می شود نخست وزیر ترکیه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل انتقادات را علیه اسرائیل مطرح کرده بود. گفته می شود این فرد صهیونیست در پی همین اظهارات به اردوغان حمله کرده است.

کد مطلب 1415287

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