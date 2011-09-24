فیفا عراق را از میزبانی مسابقات فوتبال محروم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، عراق آخرین بار در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در تاریخ دو سپتامبر (11 شهریور) میزبان اردن در ورزشگاه "فرانکو حریری" در اربیل بود که با نتیجه 2 بر صفر مقابل این تیم تن به شکستی خانگی داد.



طارق احمد، دبیرکل فدراسیون فوتبال عراق، به خبرگزاری فرانسه گفت: ما پیغامی از فیفا دریافت کرده ایم مبنی بر اینکه از این پس اجازه نداریم رقابت های فوتبال را در ورزشگاه حریری برگزار کنیم. طبق اعلام مسئولان فیفا ما 10 روز فرصت داریم تا کشور دیگری را برای برگزاری دیدارها معرفی کنیم.



احمد گفت این تصمیم فیفا به دنبال مدیریت ضعیف دیدار با اردن اتخاذ شده است. این دیدار به دلیل قطعی برق با 10 دقیقه تاخیر آغاز شد ضمن اینکه تماشاگرانی افزون بر ظرفیت 12 هزار و 400 نفری به ورزشگاه آمدند.





اربیل مرکز بخش کردستان عراق به حساب می آید که نسبت به سایر مناطق دیگر عراق از امنیت بیشتری برخوردار است.



عراق در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل در گروه نخست مسابقات پس از تیم های اردن و چین در جایگاه سوم قرار دارد. بازی بعدی این تیم در تاریخ 11 اکتبر (19 مهر) در شنژن با چین خواهد بود.



این کشور در رقابت های مقدماتی المپیک 2012 لندن هم در گروه دوم مسابقات پس از تیم های ازبکستان، استرالیا و امارات در رده چهارم قرار دارد.



فدراسیون فوتبال عراق باید تا تاریخ اول اکتبر (9 مهر) زمین بیطرفی را برای برگزاری بازی های مقدماتی جام جهانی برزیل معرفی کند و تا تاریخ سوم اکتبر (11 مهر) زمین بیطرفی را برای برگزاری بازی های تیم امید خود به مسئولان فیفا و کمیته ملی المپیک معرفی کند.