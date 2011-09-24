54 هزار فقره پرونده در محاکم قضایی مازندران مختومه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طالبی در جلسه شورای معاونان دادگستری استان، بر استفاده کامل از ظرفیتهای سیستم مدیریت پرونده های قضایی و پورتال داخل دادگستری استان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در ارائه خدمات به مردم کمک کند، افزود: سیستم مدیریت پرونده قضایی در تشکیلات قضایی اگر به صورت مطلوب استفاده شود، می تواند در رفع و یا کاهش اطاله داد رسی تاثیر گذار باشد.

طالبی گفت: 79 هزار و 768 فقره پرونده نیمه نخست امسال وارد دادگاههای عمومی استان شده که از این میزان 76 هزار فقره مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران، آمار وارده به دادسراهای استان را 54 هزار فقره و مختومه ها را 53 هزار و 132 فقره اعلام کرد.

طالبی اضافه کرد: در این مدت تعداد 89 هزار و 352 فقره پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان شده که از این میزان تعداد 89 هزار و 94 فقره مختومه شده است.