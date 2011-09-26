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۴ مهر ۱۳۹۰، ۸:۲۱

با ترجمه کوثری/

همه نمایشنامه‌های «آیسخولوس» تحویل ارشاد شد

همه نمایشنامه‌های «آیسخولوس» تحویل ارشاد شد

عبدالله کوثری از ترجمه همه نمایشنامه‌های «آیسخولوس» (مشهور به پدر تراژدی نویسی) و همچنین تحویل آنها به وزارت ارشاد براز دریافت مجوز نشر خبر داد.

عبدالله کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترجمه همه نمایشنامه‌های «آیسخولوس» که به پدر تراژدی‌نویسی مشهور است، خبر داد و گفت: نشر «نی» مجموعه آثار آیسخولوس را که شامل 7 نمایشنامه از این تراژدی‌نویس یونانی است، حدود 5 ماه پیش برای اخذ مجوز نشر، تحویل ارشاد داده ولی هنوز جوابی دریافت نشده است.

وی افزود: من پیش از این تراژدی «اورِستیا» آیسخولوس را ترجمه کرده بودم که خودش شامل 3 نمایشنامه «آگاممنون»، «نیازاوران» و «الاهگان» بود. از مجموعه آثار او 4 تراژدی باقیمانده بود که من در 1.5 سال گذشته آنها را هم ترجمه کردم که در دست بررسی برای صدور مجوز هستند.

این مترجم اضافه کرد: من برای هریک از این نمایشنامه‌ها که حجم هر کدام حدوداً 80 صفحه شده است، یک مقدمه نوشته‌ام و مجموعاً یک کتاب 500 صفحه‌ای شده است.

کوثری همچنین درباره جایگاه آیسخولوس در تراژدی‌نویسی گفت: او رهبر اولین نسل از تراژدی‌نویس کلاسیک است و بعد از او سوفوکلس و ائوریپیدس آمدند. نسل این سه تراژدی‌نویس در فاصله کمتر از 100 سال رشد کردند و به همین جهت، همدیگر را درک کرده‌اند

وی ادامه داد: آیسخولوس فرم ساده تراژدی‌ها را که نوعی شعائر مذهبی است، بسط می‌دهد و در واقع تراژدی را تکامل می‌بخشد. دستمایه کارهای او هم مانند دو تراژدی‌نویس دیگر یعنی سوفوکلس و ائوریپیدس، اساطیر یونان است مثل درگذشت «الکترا» دختر آگاممنون.

این مترجم افزود: تراژدی‌ها تا قبل از آیسخولاوس متکی به همسرایان بود، ولی با او، شخصیت‌ها هم وارد تراژدی‌ها شدند.

کد مطلب 1415345

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