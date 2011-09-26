عبدالله کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، از ترجمه همه نمایشنامه‌های «آیسخولوس» که به پدر تراژدی‌نویسی مشهور است، خبر داد و گفت: نشر «نی» مجموعه آثار آیسخولوس را که شامل 7 نمایشنامه از این تراژدی‌نویس یونانی است، حدود 5 ماه پیش برای اخذ مجوز نشر، تحویل ارشاد داده ولی هنوز جوابی دریافت نشده است.

وی افزود: من پیش از این تراژدی «اورِستیا» آیسخولوس را ترجمه کرده بودم که خودش شامل 3 نمایشنامه «آگاممنون»، «نیازاوران» و «الاهگان» بود. از مجموعه آثار او 4 تراژدی باقیمانده بود که من در 1.5 سال گذشته آنها را هم ترجمه کردم که در دست بررسی برای صدور مجوز هستند.

این مترجم اضافه کرد: من برای هریک از این نمایشنامه‌ها که حجم هر کدام حدوداً 80 صفحه شده است، یک مقدمه نوشته‌ام و مجموعاً یک کتاب 500 صفحه‌ای شده است.

کوثری همچنین درباره جایگاه آیسخولوس در تراژدی‌نویسی گفت: او رهبر اولین نسل از تراژدی‌نویس کلاسیک است و بعد از او سوفوکلس و ائوریپیدس آمدند. نسل این سه تراژدی‌نویس در فاصله کمتر از 100 سال رشد کردند و به همین جهت، همدیگر را درک کرده‌اند

وی ادامه داد: آیسخولوس فرم ساده تراژدی‌ها را که نوعی شعائر مذهبی است، بسط می‌دهد و در واقع تراژدی را تکامل می‌بخشد. دستمایه کارهای او هم مانند دو تراژدی‌نویس دیگر یعنی سوفوکلس و ائوریپیدس، اساطیر یونان است مثل درگذشت «الکترا» دختر آگاممنون.

این مترجم افزود: تراژدی‌ها تا قبل از آیسخولاوس متکی به همسرایان بود، ولی با او، شخصیت‌ها هم وارد تراژدی‌ها شدند.