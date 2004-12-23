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۳ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۲۶

به بهانه آغاز تبليغات انتخاباتي در عراق ؛

ليست كامل احزاب وائتلاف هاي شركت كننده در انتخابات عراق (3)

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر : 7200 نامزد در قالب احزاب وائتلاف ها و مستقلين براي كسب 275 كرسي مجلس ملي انتقالي عراق در انتخابات 11 بهمن (30ژانويه) با هم رقابت خواهند كرد بخش سوم ليست كامل احزاب و ائتلاف هاي شركت كننده دراين انتخابات بدين شرح است :

ائتلاف هاي شركت كننده در انتخابات به اين شرح است:
نام ائتلاف    احزاب شركت كننده           تعداد نامزدها 
           -----------------------------------------------------------------------
                                          
1-عدالت و آينده   حزب عدالت و پيشرفت دمكراتيك 
                        سازمان آزاد  اكراد فيلييه                                  275 

    ----------------------------------------------- ------------------ --------                                                         

                                            حزب  تركمان ايلي 
2-  ائتلاف جبهه تركمان عراق  حزب ملي تركمان                              63
                                            جنبش مستقل تركمان 
                                             حزب عدالت تركمان عراق
                                             حركت اسلامي تركمان عراق
-----------------------------------------------------------------------------
                                  مجلس اعلاي انقلاب اسلامي (به رهبري سيدعبدالعزيزحكيم)
                                     حزب الدعوه اسلامي (به رهبري ابراهيم جعفري)
                                       حزب تجمع الوسط    
                                        سازمان بدر براي توسعه 
                                            حزب الدعوه اسلامي /سازمان عراق
                                               تجمع عدالت ومساوات 
                                               حزب كنگره ملي عراق
 3-   ائتلاف عراق يكپارچه           حزب فضيلت اسلامي                    228
                                               حزب ملي دمكراتيك اول                                     
                                               اتحاديه  اسلامي تركمان 
                                            حركت وفاداري تركمان   
                                           تجمع فيليه الاسلامي عراق
                                         سازمان عمل اسلامي 
                                       تجمع عراق آينده 
                                  حركت حزب الله عراق 
                        جنبش سيد الشهداي اسلامي 
      ---------------------------------------------------------------------

                                                                       
4- ائتلاف الرافدين دمكراتيك  اتحاديه ملي بين النهرين                12

                                      حركت تجمع سرياني هاي مستقل   

          ------------------------------------------------------------------

5- اتحاد ملت                  حكمت داود حكيم 
                                  حزب كمونيست عراق                          5
                                           

 -----------------------------------------------------------------------

6- ليست ملي الرافدين     حركت دمكراتيك آشوري                   28
                                  مجلس ملي كلداني ها                   
    -------------------------------------------------------------------

                          حزب وفاق ملي(به رهبري اياد علاوي) 
                             حركت دمكرات هاي عراق
                              حزب نهضت ملي دمكراتيك                     233
7-  ليست العراقيه       هيات مستقل عراق 
                              تجمع وفاداري عراق
                       مجلس اشراف عراق 
                    دكتر رجاء حبيب الخزاعي

                                                                                 

          --------------------------------------------------------------

                                       اتحاديه ميهني كردستان(طالباني)
                                        حزب دمكراتيك كردستان(بارزاني)
                                          اتحاديه اسلامي كردستان 
                                          حزب كمونيست كردستان                      165
                                           حزب سوسيال دمكراتيك كردستان
                                            اتحاديه ملي دمكراتيك كردستان
   8- ليست ائتلاف كردستان         حزب بين النهرين دمكراتيك
                                          اتحاديه دمكراتيك كلداني ها 
                                       حزب ملي آشوري ها 
                                   حركت كشاورزان و ستمديدگان كردستان
                               حزب زحمتكشان كردستان 
                          
  --------------------------------------------------------------------                         
9-  ائتلاف جنبش ملي عراق و              حركت ملي عراق                                   172   
ليست سازمان هاي جامعه مدني عراق    ائتلاف مستقل سازمان هاي جامعه مدني عراق

            

 

کد مطلب 141535

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