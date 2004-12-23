ليست كامل احزاب وائتلاف هاي شركت كننده در انتخابات عراق (3)

ائتلاف هاي شركت كننده در انتخابات به اين شرح است:

نام ائتلاف احزاب شركت كننده تعداد نامزدها

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1-عدالت و آينده حزب عدالت و پيشرفت دمكراتيك

سازمان آزاد اكراد فيلييه 275



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حزب تركمان ايلي

2- ائتلاف جبهه تركمان عراق حزب ملي تركمان 63

جنبش مستقل تركمان

حزب عدالت تركمان عراق

حركت اسلامي تركمان عراق

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مجلس اعلاي انقلاب اسلامي (به رهبري سيدعبدالعزيزحكيم)

حزب الدعوه اسلامي (به رهبري ابراهيم جعفري)

حزب تجمع الوسط

سازمان بدر براي توسعه

حزب الدعوه اسلامي /سازمان عراق

تجمع عدالت ومساوات

حزب كنگره ملي عراق

3- ائتلاف عراق يكپارچه حزب فضيلت اسلامي 228

حزب ملي دمكراتيك اول

اتحاديه اسلامي تركمان

حركت وفاداري تركمان

تجمع فيليه الاسلامي عراق

سازمان عمل اسلامي

تجمع عراق آينده

حركت حزب الله عراق

جنبش سيد الشهداي اسلامي

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4- ائتلاف الرافدين دمكراتيك اتحاديه ملي بين النهرين 12

حركت تجمع سرياني هاي مستقل

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5- اتحاد ملت حكمت داود حكيم

حزب كمونيست عراق 5



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6- ليست ملي الرافدين حركت دمكراتيك آشوري 28

مجلس ملي كلداني ها

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حزب وفاق ملي(به رهبري اياد علاوي)

حركت دمكرات هاي عراق

حزب نهضت ملي دمكراتيك 233

7- ليست العراقيه هيات مستقل عراق

تجمع وفاداري عراق

مجلس اشراف عراق

دكتر رجاء حبيب الخزاعي

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اتحاديه ميهني كردستان(طالباني)

حزب دمكراتيك كردستان(بارزاني)

اتحاديه اسلامي كردستان

حزب كمونيست كردستان 165

حزب سوسيال دمكراتيك كردستان

اتحاديه ملي دمكراتيك كردستان

8- ليست ائتلاف كردستان حزب بين النهرين دمكراتيك

اتحاديه دمكراتيك كلداني ها

حزب ملي آشوري ها

حركت كشاورزان و ستمديدگان كردستان

حزب زحمتكشان كردستان



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9- ائتلاف جنبش ملي عراق و حركت ملي عراق 172

ليست سازمان هاي جامعه مدني عراق ائتلاف مستقل سازمان هاي جامعه مدني عراق