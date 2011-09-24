به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره که به بررسی آثار منتشر شده در سال 1390 اختصاص دارد، اثری که حدنصاب نمره لازم را به خود اختصاص دهد، به عنوان اثر برگزیده این دوره از جشنواره معرفی می‌شود.

هیئت داوران در بخش داستان و رمان پانزدهمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس با بررسی 68 عنوان اثر رسیده به دبیرخانه بهترین‌ها را معرفی خواهند کرد.

در سیزدهمین جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس که به صورت دوسالانه برگزار شد، هیئت داوران بخش داستان و رمان را راضیه تجار، فیروز زنوزی‌جلای و کامران پارسی‌نژاد بودند که این داوران پس از بررسی 75 اثر، کتاب «بالای سر آب‌ها» نوشته محمدرضا شرفی و «سرریزون» نوشته محمد محمود نورآبادی را به طور مشترک حائز رتبه اول دانستند.

بر این اساس، کتاب «ساعت عشق 8 را نشان می‌دهد» نوشته رحمت حقی‌پور و «دیلمزاد» نوشته محمد رودگر به ترتیب دوم و سوم شدند و کتاب «ساعت‌ها همه خوابند» نیز به قلم حسینعلی جعفری و «آتش سرد» نوشته محمدعلی گودینی مورد تقدیر ویژه هیئت داوران قرار گرفت.

پانزدهمین جشنواره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس به همت معاونت ادبیات و انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس روز شنبه 14 آبان ماه سال جاری در تالار وحدت برگزار می‌شود.