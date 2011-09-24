حسین کنعانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به سخنان رئیس جمهور در 66 مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: برنامه های احمدی نژاد فقط در صحن عمومی سازمان ملل گنجانده نشد چرا که در نشست خبری با خبرنگاران حاضر شد و دیدگاه ها و نظرات خود را درباره مسائل داخلی و بین المللی مطرح کرد.

وی با بیان اینکه احمدی نژاد با قدرت مواضع و دیدگاه های خود را در سازمان ملل بیان کرد گفت: معتقدم جهان اسلام این ظرفیت و توانایی را دارد تا با قدرت در مجامع بین المللی ظاهر شود از این رو رئیس جمهور نیز تلاش کرد این قدرت را نشان دهد.

این فعال سیاسی همچنین با بیان اینکه مواضع ضد صهیونیستی احمدی نژاد در سفر به نیویورک قابل تقدیر است گفت: البته براین باورم که این مواضع نیز باید از سوی نهادی مدنی و احزاب در مجامع بین المللی مطرح شود و فقط نباید به سخنان رئیس جمهوری اکتفاء کرد.

عضو شورای مرکزی جبهه ایستادگی ایران اسلامی در ادامه به انتقاد از برخورد هئیت های غربی در قبال سخنان رئیس جمهور کشورمان در صحن سازمان ملل پرداخت و افزود: خروج نمایندگان کشورهای غربی در زمان سخنان احمدی نژاد نشان داد که آنها تحمل شنیدن دیدگاه های مختلف در سازمان ملل را ندارند.

کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه روئسای جمهور کشورها می توانند از تریبون سازمان ملل برای ارائه دیدگاه و نقطه نظرات خود استفاده کنند خاطرنشان کرد: اوباما از این جایگاه استفاده کرد و طی سخنانی باردیگر از رژیم صهیونیستی حمایت کرد و به انتقاد از ایران اسلامی پرداخت اما در سخنرانی رئیس جمهور آمریکا،هئیت ایرانی حضور داشت از این رو نمایندگان کشورهای غربی بی ادبی خود را نشان دادند.

به گزارش مهر،رئیس جمهور روز پنج شنبه 31 شهریورماه در صحن سازمان ملل طی سخنانی با تاکید بر اینکه آزادی حقیقی، عدالت، حق انتخاب، عزت، رفاه وامنیت پایدار حق همه ملت‌هاست، اظهار داشت: کسب این ارزش‌ها نه از طریق اتکاء به مدیریت ناصالح جهانی موجود و یا دخالت مستکبران و یا از مجرای تفنگ‌ نیروهای ناتو بلکه در سایه استقلال و پذیرش حقوق متقابل و همدلی و همکاری بدست خواهد آمد.

احمدی ‌نژاد ادامه داد: امروز اقتصادِ چه کسانی متکی به فروش سلاح و ایجاد جنگ برای مصرف آن است؟ چه کسانی صدام را در حمله به ایران و تحمیل 8 سال جنگ و استفاده از بمب شیمیایی و حمله به شهرها تجهیز و تشویق کردند؟ چه کسانی به بهانه حادثه مشکوک 11 سپتامبر، و در واقع برای سلطه بر خاورمیانه و نفت آن، افغانستان و عراق را اشغال کردند و میلیونها نفر کشته و مجروح و آواره بر جای گذاشتند؟

