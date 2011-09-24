افزایش 11 میلیون سفر در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تشکری هاشمی گفت: برای اولین بار سهم وسایل نقلیه عمومی در حمل و نقل شهری از مرز 50 درصدفرا تر رفت و ستاد استقبال از مهر به خوبی توانسته همکاری و هماهنگی دستگاههای متولی ترافیک را در آغاز سال جدید تحصیلی انجام دهد.

وی با بیان این که هر سال با آغاز ماه مهر حجم سفرهای شهری 25 درصد افزایش پیدا می کند اظهار داشت: بیشتر این سفرها توسط دانش آموزان و دانشجویان انجام می شود اما برخی خانوادها نیز به افزایش ترافیک دامن می زنند.

وی در توضیح نقش خانواده ها در افزایش ترافیک گفت: بسیاری از خانواده ها روزهای ابتدای مهر دوست دارند فرزندانشان را خودشان به مدرسه ببرند و به این منظور از خودروی شخصی استفاده می کنند که باعث تجمع خودروها جلوی مدارس می شود.

افزایش سالانه 500 هزار خودرو و صدها هزار موتورسیکلت

معاون شهردار تهران با تاکید بر هماهنگیها و همکاریهای به عمل آمده در ستاد استقبال از مهر اظهار کرد: در قالب این ستاد سعی کرده ایم با افزایش کارآیی و بهره گیری از حداکثر ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی ترددهای شهری راحت تر انجام شود.

مهندس تشکری هاشمی با اشاره به این که از مهر ماه سال گذشته تا مهر ماه سال جاری حدود 500 هزار دستگاه خودرو و چند صد هزار دستگاه موتورسیکلت به معابر شهری تهران اضافه شده تصریح کرد: در همه ابعاد از جمله تامین ایمنی و تردد روان در شهر با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی هماهنگیهای لازم صورت گرفته است.

وی با بیان این که نسبت به تعمیر کلی یکهزار دستگاه اتوبوس شرکت واحد اقدام شده تا بتوانیم از تمام ظرفیت موجود استفاده کنیم، گفت: علاوه بر این 200 دستگاه اتوبوس دوکابین تندرو نیز به ناوگان اتوبوسرانی اضافه شده، ضمن این که 88 دستگاه اتوبوس تک کابین نیز به کار گرفته شده است.

افزایش 400 تا 500 هزار نفری ظرفیت حمل و نقل شهری



معاون شهردار تهران از افزایش 7 قطار جدید مترو به ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد و تصریح کرد: به این ترتیب با تقویت اتوبوسرانی و مترو 400 تا 500 هزار نفر به ظرفیت جا به جایی مسافر در ناوگان حمل و نقل شهری افزوده شده است.



مهندس تشکری هاشمی با تاکید بر این که مدیریت شهری توجه ویژه ای به جنوب شهر دارد تصریح کرد: بخش قابل توجهی از اتوبوسهای جدید به جنوب شهر اختصاص پیدا کرده و برای نمونه نسبت به تقویت اتوبوسهای خط دو تندرو اقدام شده است.

رئیس ستاد استقبال از مهر در پایان خاطرنشان کرد: بنا نداریم با طرح مسائل و مشکلات عدیده ای که با آنها رو به رو هستیم کام مردم خوب و دانشجویان و دانش آموزان عزیز را تلخ کنیم و به رغم همه بی مهریها و کم لطفیها، مدیریت شهری عزم خود را جزم کرده و با تمام توان در جهت خدمت رسانی هر چه بهتر و بیشتر به شهروندان از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نمی کنیم.