مجید جلالی در آستانه بازی مقابل صبای قم از سری مسابقات هفته هشتم لیگ برتر فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه روی سه امتیاز دیدار با صبای قم حساب ویژه‌ای باز کرده ایم، گفت: شرایط تیم بسیار خوب است و در دیدارهای آتی با قدرت و تمرکز بیشتری به سراغ حریفانمان خواهیم رفت.



صبای قم تیم بزرگ و قابل احترامی است



وی با بیان اینکه با کاهش گرمای طاقت فرسای خوزستان، شرایط تمرینات و برنامه‌ریزی انسجام و نظم بهتری پیدا کرده است، افزود: تیم صبای قم با جایگاهی که در جدول رده بندی دارد نشان داده است که تیمی منسجم و قابل احترامی است. اما با توجه به تمرینات ویژه‌ای که انجام داده‌ایم مقابل این تیم حریف دست و پا بسته‌ای نخواهیم بود و چشم به سه امتیاز بازی داریم.



فولاد واقعی را از بازی فردا ببینید



جلالی با تشریح این مطلب که صبای قم را به طور ویژه آنالیز کرده است، اظهار داشت: مقابل صبای قم بازی هجومی و با برنامه‌ای خواهیم داشت تا مزد تمرینات خوب و منظم خود را بگیریم.



در تیم فولاد هیچ حاشیه ای وجود ندارد



سرمربی تیم فولاد خوزستان، در ادامه با انتقاد از برخی از اصحاب رسانه در رابطه با بحرانی عنوان کردن اوضاع فولاد گفت: تیم ما در آرامش کامل است و هیچ حاشیه و اختلافی در اردو و مدیریت این تیم وجود ندارد و همگی هم قسم شده‌ایم که تیم را به جایگاه واقعی خود برگردانیم.



جلالی با تقدیر از زحمات مدیریت و همدلی بازیکنان تیم فولاد خوزستان گفت: ما به دنبال یک بازی خوب مقابل تیم قدرتمند صبای قم هستیم و امیدواریم به نتیجه دلخواه خود برسیم.



گفتنی است که تیم فوتبال فولاد خوزستان از سری مسابقات هفته هشتم لیگ برتر روز یکشنبه از ساعت 18:30 میهمان تیم فوتبال صبای قم در ورزشگاه یادگار امام(ره) خواهد بود.



صبای قم در حال حاضر با کسب 16 امتیاز حاصل از پنج پیروزی، یک تساوی و یک باخت، تیم رده دوم جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال محسوب می شود در حالی که تیم فوتبال فولاد خوزستان با 9 امتیاز در مکان یازدهم جدول قرار گرفته است.