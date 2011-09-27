بخشهای اجاره ای در بیمارستانهای دولتی/ کاسبی با پول بیمار!

به گزارش خبرنگار مهر، غیرواقعی بودن تعرفه های خدمات درمانی در کشور باعث شده که بیمارستانهای دولتی در تامین هزینه ها خود دچار مشکلات زیادی شوند به طوریکه بدون حمایتهای دولتی توان ادامه فعالیت ندارند. این در حالی است که پروژه بیمارستانهای هیئت امنایی نیز از چند سال قبل به صورت محدود در برخی از استانهای کشور کلید خورده است. اما چنین به نظر می رسد که اجرای این طرح نیز نتوانسته آنطور که باید و شاید از ورشکستگی بیمارستانهای دولتی جلوگیری کند.

طرح خودگردانی بیمارستانها نیز همچون بیمارستانهای هیئت امنایی، مورد توجه مسئولان نظام سلامت کشور قرار دارد و بر همین اساس بیمارستانها می بایست با اجرای طرحها و برنامه هایی بتوانند هزینه های روزانه خود را تامین کنند.

دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت در اوائل سال جاری عنوان داشته بود که امسال ایجاد 50 بیمارستان هیئت امنایی در دستور کار قرار دارد.

وی گفته است که اقتصاد درمان برای ما خیلی مهم است و از این رو به دنبال آن هستیم که با تاسیس بیمارستانهای هیئت امنایی در این امر کمک کنیم. این بیمارستانها کم کم از پوشش بخشهای دولتی رها شده و روی پای خود می ایستند ضمن اینکه خدمات خوبی را از نظر درمان به مردم ارائه می کنند. به طوریکه تعرفه بیمارستانهای هیئت امنایی، همان تعرفه های دولتی است و برآورد ما این است که اگر بتوانیم این مراکز را راه اندازی کنیم حتما هزینه های مردم کاهش پیدا می کند.

طرحهای وزارت بهداشت برای کاستن از بار هزینه های بیمارستانهای دولتی، آنطور که باید نتوانسته جوابگوی مشکلات باشد. به طوریکه تنها تعداد اندکی از بیمارستانهای هیئت امنایی توانسته اند با اجرای طرحها و برنامه هایی، تا حدودی در تامین هزینه های خود موفق باشند و طرح خودگردانی هم کاری از پیش نبرده است.

دکتر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران با اشاره به اجرای طرح خودگردانی در بیمارستانهای دولتی و آموزشی، معتقد است که خدمات این قبیل بیمارستانها قبلا رایگان بود اما حالا مجبورند برای تامین هزینه ها، مبالغ زیادی را از بیماران بگیرند که همین مسئله مشکل ساز شده است.

دکتر مسعود مسلمی فرد، نایب رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره به طرح خودگردانی بیمارستانهای دولتی که باعث کاهش بودجه آنها شده است، از انگیزه بسیار پایین پرسنل و کادر درمانی بیمارستانهای دولتی برای ارائه خدمت مطلوب به بیماران انتقاد می کند و می گوید: این وضعیت باعث شده خدمتی که مردم می گیرند، بسیار ضعیف تر از خدماتی باشد که از سوی همین پرسنل به بیماران در بخش خصوصی ارائه می شود.

بنابراین، ایده واگذاری و اجاره بخشهای پاراکلینیکی در بیمارستانهای دولتی هم اکنون در برخی از این بیمارستانها اجرا شده است اما این طرح باعث شده تا نرخهای مختلفی از ارائه یک خدمات مشابه را در بیمارستانهای دولتی شاهد باشیم. به طوریکه هزینه رادیولوژی در یک بیمارستان دولتی با بیمارستان مشابه اختلاف 10 هزار تومانی دارد. در حالی که هر دو بیمارستان دولتی هستند و می بایست تعرفه های یکسانی داشته باشند.

اجاره بخشهای پاراکلینیکی در بیمارستانهای دولتی، موضوعی است که موجبات نگرانی مردم و بیماران را فراهم آورده است. زیرا اغلب مراجعین بیمارستانهای دولتی، بیمارانی هستند که توانایی مالی برای پرداخت هزینه سنگین بیمارستانی را ندارند و ناگزیر به سمت بخش دولتی سرازیر می شوند.

واگذاری بخشهای بیمارستانی شاید در نگاه اول موجب ارتقای کیفی خدماتی شود که به بیمار ارائه می شود اما نهایتا موجبات دلخوری او از وضعیت موجود را فراهم می آورد. زیرا بیش از 80 درصد مردم در تامین هزینه های درمانی دچار مشکل هستند. از این رو بیشترین میزان مراجعات درمان به بخشهای دولتی صورت می گیرد.

از سوی دیگر شنیده می شود که برخی بیمارستانهای غیردانشگاهی طرف قرارداد با بیمه ها، برای جبران هزینه های خود، مبالغ مختلفی بابت اجاره اتاق عمل از جراح زنان و زایمان دریافت می کنند.

یک متخصص و جراح زنان و زایمان با تایید چنین دریافتهایی در بیمارستان نیمه خصوصی و غیردانشگاهی که درآمدهای ناکافی دارند، می گوید: این مبلغ به صورت توافقی و بابت هزینه دکتر بیهوشی و... که در اتاق عمل با جراح همکاری دارند پرداخت می شود.

این در حالی است که اجاره بخشهای پاراکلینیکی در بیمارستانهای دولتی، موجب شده بیماران در مراجعه به این بیمارستانها با نرخهای متفاوتی برای دریافت خدمات درمانی مواجه شوند و همین مسئله باعث اعتراض بیمارانی شده است.