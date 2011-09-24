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۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

سومین جشنواره شعر دفاع مقدس شرق استان تهران در فیروزکوه برگزار می شود

سومین جشنواره شعر دفاع مقدس شرق استان تهران در فیروزکوه برگزار می شود

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شرق استان تهران از برگزاری سومین جشنواره شعر دفاع مقدس در فیروزکوه خبر داد.

علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دو دوره قبلی جشنواره شعر دفاع مقدس شرق استان تهران در شهرهای بومهن و دماوند برگزار شد و امسال نیز شهرستان فیروزکوه میزبان این جشنواره است.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، نشر و انتقال ارزشهای دفاع مقدس از طریق فعالیتهای فرهنگی و ادبی به نسل سوم و چهارم انقلاب است.

این مسئول به محورهای جشنواره شعر اشاره کرد و بیان داشت: امسال این جشنواره در چهار حوزه دفاع مقدس، شعر دفاع مقدس با مضامین و مفاهیم عاشورایی، شعر مقاومت ملل همچون فلسطین، بحرین و ... و شعر کودک و نوجوان دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال آثار شاعران تا اول آبانماه

وی در خصوص مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره شعر دفاع مقدس شرق استان تهران اضافه کرد: علاقه ‏مندان می ‌توانند آثار خود را تا تاریخ یکم آبانماه سال جاری به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

رحمانی یادآور شد: در پایان این جشنواره در هر حوزه، سه شعر برتر انتخاب و در کتابی چاپ می شود و  در سال گذشته نیز آثار برتر دو جشنواره قبلی در کتابی با عنوان "نوای سرخ" به چاپ رسیده است و در دسترس علاقه مندان قرار دارد.

کد مطلب 1415398

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