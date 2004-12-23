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۳ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۰۱

به بهانه آغاز تبليغات انتخاباتي در عراق ؛

ليست كامل احزاب وائتلاف هاي شركت كننده در انتخابات عراق (1)

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر: 7200 نامزد عراقي در قالب احزاب و ائتلاف ها و مستقلين براي كسب 275 كرسي مجلس ملي عراق در انتخابات آتي اين كشور شركت خواهند كرد .

آمار نهائي احزاب و گروه هاي شركت كننده درانتخابات و ائتلاف هاي تشكيل شده به شرح ذيل است: 
   

 حزب  يا نامزد مستقل             رئيس حزب             تعداد نامزدها    

1- حزب ملي دمكراتيك آزاد                هيثم الحسني                              63 
 
2- حزب محافظه كاران كردستان         زيد عمر خضرالسورجي                 12

3- فراكسيون فراتي هاي مستقل           شاكر عبدالاميرخشان الجباسي         143

4- سازمان ثارالله اسلامي                 يوسف سنادي عبدالواحد                   12 

5- جنبش اصلاحات و پيشرفت يزيدها    امين فرحان جيجو                        12

6- تجمع عشائر عراق دمكراتيك       غالب سعود شلال الركابي                51

7- حزب اتحاديه دمكراتيك كلداني      ابلحد افرام ساط                             12

8-  كنگره عراق دمكراتيك يكپارچه   جودت كاظم محمد العبيدي               150 
 
9- حزب سوسياليست دمكراتيك كردستان       -                                   38

10- حزب حل دمكراتيك كردستان      فائق محمداحمد                             12

11- جنبش 15 شعبان اسلامي         رزاق ياسرمظهر                             47

12- جنبش نهضت عراق جديد          احمد محمد فيصل                           45

13- حزب وحدت اسلامي          محمد الموسوي القاسمي                        19

14- مشعل عوادالساري             نامزد مستقل                                      -

15- جماعت اسلامي كردستان      محمد نجيب البرزنجي                         12

16- تجمع قاسمي دمكراتيك       قاسم امين الجنابي                               18

17- جمعيت مستقل بابل            سالم كاظم ناجي                                  48

18- تجمع عراق مستقل            جاسم حسين صكر                              117                    
دمكراتيك  
براي آزادي وسازندگي

19- تجمع مردمي دمكراتيك عراق   خلف المنشدي                              24

20- تجمع وحدت ملي عراق           نهرومحمد عبدالكريم                      275

21- عبدالستار جبركاطع العبودي    مستقل                                          -   

22- علي مسلم جارالله البيضائي      مستقل                                         -

23- محمد رشاد خليل الفضل         مستقل                                          -

24- ابراهيم خليل سعيد                مستقل                                          -

25- عبدالامير عبيس الصباح       انصراف داد                                    -

26- ابراهيم شفيق خليل البصري    مستقل                                         -

27- سعدون غلام علي عبدالكريم    مستقل                                         -
                                                 
28- حكمت داود حكيم              با حزب ديگر ائتلاف كرد                    -

29- سلمان ناصر حسين مكوطر    انصراف داد                                 -

30- رجاء الخزاعي                 در ليست العراقيه وارد شد                   -

31- محمد كاظم فيروز الهنداوي     مستقل                                        -

32- مثني فاضل محمد                مستقل                                         -

33- احمد طه احمد ياسين            مستقل                                         -

34- مالك عبدالحسين غفوري      مستقل                                          -

35- محمد محسن علي الزبيدي     مستقل                                          -
        
36- راجحه احمد صالح البغدادي   انصراف داد                                 -

37- ماجد عبدالرحيم وهيب الجامعي   انصراف داد                            -

38 - امين حيدر حمد                    انصراف داد                             -

39- عباس علي زكي حسون          انصراف داد                             -

40 - محمد عبد عواد                  انصراف داد                               -

41- عبدالرزاق جواد جابر              انصراف داد                             -

42- عامر علي حسين عويد المرشدي     انصراف داد                          -

43- كاظم جاسم علي الفاضلي الحسيني   انصراف داد                         -

44- غالب محسن عبدحسين الصباحي   انصراف داد                           -

45- عبدجاسم الساعدي                   انصراف داد                            -

46- محمد دحام نزال                    انصراف داد                             -

47- باقر الباقر                         انصراف داد                              -

48- وادي محمد وادي حيال خليفه   انصراف داد                            -

49- فلاح حسن عبدالامير العارضي  انصراف داد                         -

50- احمدحسن محمود               انصراف داد                             -

کد مطلب 141541

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