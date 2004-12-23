به بهانه آغاز تبليغات انتخاباتي در عراق ؛ ليست كامل احزاب وائتلاف هاي شركت كننده در انتخابات عراق (1)

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر: 7200 نامزد عراقي در قالب احزاب و ائتلاف ها و مستقلين براي كسب 275 كرسي مجلس ملي عراق در انتخابات آتي اين كشور شركت خواهند كرد .