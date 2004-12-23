ليست كامل احزاب وائتلاف هاي شركت كننده در انتخابات عراق (1)

آمار نهائي احزاب و گروه هاي شركت كننده درانتخابات و ائتلاف هاي تشكيل شده به شرح ذيل است:
حزب يا نامزد مستقل رئيس حزب تعداد نامزدها
1- حزب ملي دمكراتيك آزاد هيثم الحسني 63
2- حزب محافظه كاران كردستان زيد عمر خضرالسورجي 12
3- فراكسيون فراتي هاي مستقل شاكر عبدالاميرخشان الجباسي 143
4- سازمان ثارالله اسلامي يوسف سنادي عبدالواحد 12
5- جنبش اصلاحات و پيشرفت يزيدها امين فرحان جيجو 12
6- تجمع عشائر عراق دمكراتيك غالب سعود شلال الركابي 51
7- حزب اتحاديه دمكراتيك كلداني ابلحد افرام ساط 12
8- كنگره عراق دمكراتيك يكپارچه جودت كاظم محمد العبيدي 150
9- حزب سوسياليست دمكراتيك كردستان - 38
10- حزب حل دمكراتيك كردستان فائق محمداحمد 12
11- جنبش 15 شعبان اسلامي رزاق ياسرمظهر 47
12- جنبش نهضت عراق جديد احمد محمد فيصل 45
13- حزب وحدت اسلامي محمد الموسوي القاسمي 19
14- مشعل عوادالساري نامزد مستقل -
15- جماعت اسلامي كردستان محمد نجيب البرزنجي 12
16- تجمع قاسمي دمكراتيك قاسم امين الجنابي 18
17- جمعيت مستقل بابل سالم كاظم ناجي 48
18- تجمع عراق مستقل جاسم حسين صكر 117
دمكراتيك
براي آزادي وسازندگي
19- تجمع مردمي دمكراتيك عراق خلف المنشدي 24
20- تجمع وحدت ملي عراق نهرومحمد عبدالكريم 275
21- عبدالستار جبركاطع العبودي مستقل -
22- علي مسلم جارالله البيضائي مستقل -
23- محمد رشاد خليل الفضل مستقل -
24- ابراهيم خليل سعيد مستقل -
25- عبدالامير عبيس الصباح انصراف داد -
26- ابراهيم شفيق خليل البصري مستقل -
27- سعدون غلام علي عبدالكريم مستقل -
28- حكمت داود حكيم با حزب ديگر ائتلاف كرد -
29- سلمان ناصر حسين مكوطر انصراف داد -
30- رجاء الخزاعي در ليست العراقيه وارد شد -
31- محمد كاظم فيروز الهنداوي مستقل -
32- مثني فاضل محمد مستقل -
33- احمد طه احمد ياسين مستقل -
34- مالك عبدالحسين غفوري مستقل -
35- محمد محسن علي الزبيدي مستقل -
36- راجحه احمد صالح البغدادي انصراف داد -
37- ماجد عبدالرحيم وهيب الجامعي انصراف داد -
38 - امين حيدر حمد انصراف داد -
39- عباس علي زكي حسون انصراف داد -
40 - محمد عبد عواد انصراف داد -
41- عبدالرزاق جواد جابر انصراف داد -
42- عامر علي حسين عويد المرشدي انصراف داد -
43- كاظم جاسم علي الفاضلي الحسيني انصراف داد -
44- غالب محسن عبدحسين الصباحي انصراف داد -
45- عبدجاسم الساعدي انصراف داد -
46- محمد دحام نزال انصراف داد -
47- باقر الباقر انصراف داد -
48- وادي محمد وادي حيال خليفه انصراف داد -
49- فلاح حسن عبدالامير العارضي انصراف داد -
50- احمدحسن محمود انصراف داد -
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