ادامه تظاهرات آمریکایی ها در نیویورک/ تصاویر معترضان در خیابانها و پارکها

مردم شهر نیویورک عصر روز گذشته بار دیگر در اعتراض به سیاستهای اقتصادی دولت "باراک اوباما" مقابل ساختمان بورس وال استریت (مهمترین مرکز تجاری جهان) تجمع کرده و از جدی بودن تصمیم خود برای اشغال این مکان خبر دادند.

پس از مسدود شدن چندین خیابان در نزدیکی وال استریت از 16 سپتامبر تاکنون، معترضین چادرهایی را در پارک "بولینگ گرین" و "بتری" برپا کردند تا نشان دهند که این تظاهرات همچنان ادامه خواهد داشت.

تظاهرات کنندگان در گفتگو با رسانه ها در پارک نزدیک به وال استریت در نیویورک بار دیگر از اوباما به عنوان رئیس جمهوری ناکارآمد یاد می کنند که نتوانسته اوضاع اقتصادی آمریکا را سرو سامان بخشد.

تصاویر زیر معترضین آمریکایی را نشان می دهند که مقابل وال استریت و اطراف مهمترین مرکز تجاری جهان گردهم آمدند و حتی مکانی را همانند یک آشپزخانه تاسیس کردند و از مواد غذایی موجود در آن هنگام برپایی تظاهرات طولانی مدت استفاده می کنند.

مردم آمریکا از فساد موجود در دستگاه و نهادهای دولتی و ناتوانی دولت در مهار بحران بدهی خسته شدند، زیرا دولتمردان به جای آنکه از هزینه های جنگ در عراق و افغانستان بکاهند تلاش می کنند تا با طرح های ریاضت طلبانه خود به گونه ای افزایش کسری بودجه را جبران کنند.

آخرین نظرسنجی ها نیز نشان می دهد که تنها 19 درصد از آمریکایی ها بر این باورند دولت در مسیر درست اقتصادی گام برداشته است، به عبارت دیگر 81 درصد از مردم سیاستهای اوباما را در مسیر اشتباه می دانند.

پلیس نیز برای سرکوب مردم خشمگین و ناراضی از سیاستهای اوباما اقدامات خشونت باری را انجام می دهد و از گاز فلفل علیه معترضینی که مقابل ساختمان وال استریت صف بسته اند، استفاده می کند که این اقدامات انتقادهایی را علیه نیروهای امنیتی به همراه داشته است.