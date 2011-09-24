طراحی برنامه جامع رشته روانشناسی کودک در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احدی در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اهمیت رشته روانشناسی رشد در ایران، تاکید کرد: با عنایت به اهمیت رشته روانشناسی رشد در جهان و ایران و با وجود گسترش این دانش در اکثر کشورهای جهان و نیاز مبرم کشور به دانش آموختگان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این رشته، متاسفانه هنوز هیچیک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حتی دانشگاه آزاد اسلامی برنامه و دوره آموزشی جهت تربیت روانشناسی رشد به ویژه کودک و نوجوان در هیچ یک از مقاطع تحصیلی ندارند.

وی اضافه کرد: با توجه به جهت گیری دانشگاه آزاد اسلامی در اعتلای علمی کشور و رشد کیفی دانشگاه همچنین با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی قوی ترین پیکره اعضای هیئت علمی روانشناسی کشور را در اکثر واحدهای تابعه و شهرستانهای کشور در اختیار دارد، ضرورت ایجاب می کند ابتدا جامعه روانشناسان دانشگاه آزاد اسلامی منسجم شده و پس از ایجاد ارتباط علمی با یکدیگر، همگام با مراکز معتبر جهانی روانشناسی، نخستین گام را در ایجاد و توسعه دانش روانشناسی، به ویژه در حیطه بسیار مهم روانشناسی رشد کودک و نوجوان در عرصه های پژوهشی و آموزشی در سطح ملی و بین المللی بر دارد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به برگزاری یک همایش بین المللی با حضور شخصیتهای برجسته علمی در روانشناسی رشد خبر داد و گفت: روزهای 5 تا 7 مهرماه همایش بین المللی عملی روانشناسی رشد کودک و نوجوان در شیراز برگزار می شود.

احدی ادامه داد: امید است با برگزاری این کنگره‌ ها، رشته روانشناسی کودک و نوجوان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ایجاد شود.

به گفته وی، طراحی برنامه جامع رشته روانشناسی کودک و نوجوان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و عقد قرارداد همکاریهای متقابل آموزشی با دانشگاههای سایر کشورها و تبادل استاد و دانشجو از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

معاون رئیس دانشگاه آزاد، از برگزار کنندگان این همایش نام برد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس با همکاری واحدهای علوم تحقیقات تهران، اصفهان، کرج، سایر واحدهای دارای رشته روانشناسی، انجمنها و سازمانهای معتبر دولتی و غیر دولتی مرتبط این همایش را برگزار می کنند.