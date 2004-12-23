  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ دی ۱۳۸۳، ۱۲:۵۸

نماينده سفارت اتريش قهرمان جام تنيس ديپلماتها شد

آخرين روز مسابقات تنيس جام ديپلماتهاي مقيم ايران كه به همت فدراسيون تنيس و همكاري اداره تشريفات وزارت امورخارجه با شركت سيزده تنيسور از ده كشور و نمايندگان وزارت خارجه كشورمان برگزار گرديده بود با انجام ديدارهاي رده بندي و فينال به پايان رسيد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" به اين ترتيب و در روز اختتاميه اين مسابقات ابتدا ماژن سفير اسلووني به عنوان سومي رسيد و در ديدار نهايي و فينال كلمنس ماخال نماينده سفارت اتريش توانست با نتايج 6 بر 2 و 6 بر 3 حريف آلماني خود الكساندر تيليتش را شكست دهد و به عنوان قهرماني اين مسابقات برسد.
گفتني است در اين مراسم مهندس خروشي سرپرست فدراسيون تنيس، حسين پور مديركل تشريفات وزارت خارجه، بهزاد كتيرايي، محمد جمشيدي رييس هيات تنيس استان تهران و سفيران كشورهاي آلمان، سوئد، اسلووني، قرقيزستان، از ميهمانان ويژه بودند كه جوايز و جامهاي قهرمانان را اهدا كردند.
لازم به ذكر است در اين مراسم اعضاي تيم ملي تنيس ايران و مصطفي صالح سرمربي اين تيم به همراه تني چند از مربيان و پيشكسوتان تنيس كشور حضور داشتند.

 

کد مطلب 141543

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها