نماينده سفارت اتريش قهرمان جام تنيس ديپلماتها شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" به اين ترتيب و در روز اختتاميه اين مسابقات ابتدا ماژن سفير اسلووني به عنوان سومي رسيد و در ديدار نهايي و فينال كلمنس ماخال نماينده سفارت اتريش توانست با نتايج 6 بر 2 و 6 بر 3 حريف آلماني خود الكساندر تيليتش را شكست دهد و به عنوان قهرماني اين مسابقات برسد.

گفتني است در اين مراسم مهندس خروشي سرپرست فدراسيون تنيس، حسين پور مديركل تشريفات وزارت خارجه، بهزاد كتيرايي، محمد جمشيدي رييس هيات تنيس استان تهران و سفيران كشورهاي آلمان، سوئد، اسلووني، قرقيزستان، از ميهمانان ويژه بودند كه جوايز و جامهاي قهرمانان را اهدا كردند.

لازم به ذكر است در اين مراسم اعضاي تيم ملي تنيس ايران و مصطفي صالح سرمربي اين تيم به همراه تني چند از مربيان و پيشكسوتان تنيس كشور حضور داشتند.