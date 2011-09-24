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۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

خلیلی خبر داد:

رشد 142 درصدی پرداخت فطریه از سوی مردم خیر اردکان

رشد 142 درصدی پرداخت فطریه از سوی مردم خیر اردکان

اردکان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان اردکان از رشد 142 درصدی پرداخت فطریه مردم این شهرستان به کمیته امداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خلیلی اظهار داشت: در زمینه کمک به مردم قحطی زده سومالی نیز مردم نیکوکار شهرستان اردکان بیش از 350 میلیون ریال کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به قحطی زدگان اهدا کردند.

وی با اشاره به اینکه  همکاری صورت گرفته با ائمه جماعات و تعامل با روحانیون و معتمدین محلی منجر به جلب اعتماد بیشتر مردم و در نتیجه رشد قابل توجه کمک های مردمی شده است، افزود: بهره گیری از ظرفیت های مردمی نقش مهمی در شناسایی محرومین واقعی خواهد داشت.

خلیلی با بیان اینکه مهمترین مشکل و دغدغه فعلی نیازمندان بحث درمان است، توجه بیش از پیش مسئولین را به این امر خواستار شد.

کد مطلب 1415431

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