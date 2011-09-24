رشد 142 درصدی پرداخت فطریه از سوی مردم خیر اردکان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا خلیلی اظهار داشت: در زمینه کمک به مردم قحطی زده سومالی نیز مردم نیکوکار شهرستان اردکان بیش از 350 میلیون ریال کمک های نقدی و غیر نقدی خود را به قحطی زدگان اهدا کردند.

وی با اشاره به اینکه همکاری صورت گرفته با ائمه جماعات و تعامل با روحانیون و معتمدین محلی منجر به جلب اعتماد بیشتر مردم و در نتیجه رشد قابل توجه کمک های مردمی شده است، افزود: بهره گیری از ظرفیت های مردمی نقش مهمی در شناسایی محرومین واقعی خواهد داشت.

خلیلی با بیان اینکه مهمترین مشکل و دغدغه فعلی نیازمندان بحث درمان است، توجه بیش از پیش مسئولین را به این امر خواستار شد.