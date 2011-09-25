تصاویر دیدنی از آثار هنری خلق شده از عکسهای سلولهای عصبی مغز انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، "کرگ دان" دانشجوی دکترای عصب شناسی در دانشگاه پنسیلوانیا از نتایج به دست آمده در مطالعاتش برای خلق تعدادی از غیر عادی ترین آثار هنری جهان استفاده کرده است.

وی در این آثار درختهایی را به سبک نقاشی های ژاپنی ترسیم کرده است که گیاهان واقعی نیستند، بلکه نورونهایی هستند که مغز انسان را تشکیل داده اند.

سبک خلق این آثار "سومی-ای" نام دارد که در آن از قلم مو و خطوط پر رنگ و کم رنگ جوهر سیاه استفاده می شود. وی به عنوان یکی از طرفداران هنر آسیایی این سبک ژاپنی را بری نمایش دادن سلولهای عصبی مغز انسان انتخاب کرده است.

وی خلق این آثار را ناشی از ترکیب دو موضوع مورد علاقه اش، نقاشی آسیایی و علم عصب شناسی می داند. به گفته وی شاید نورونها بسیار کوچک باشند، اما از زیبایی هایی مشابه اشکال طبیعی از قبیل درختها، گلها و حیوانات برخوردارند.

بر اساس گزارش دیلی میل، نقاشی ها عموما بر اساس تصاویر میکروسکوپی از سلولهای عصبی و با الهام از آثار استادان چینی، ژاپنی و کره ای ترسیم شده اند:

تصویری از سلولی عصبی در شبکیه چشم

تصویری دست ساز از سلول هیپوکامپوس مغز، منطقه ای که برای موقعیت یابی و حافظه بسیار مهم است

قشر مخی، لایه ای از نسوج که در هوشیاری انسان نقشی حیاتی به عهده دارد