به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، در دو هفته‌ای که از معرفی این کتاب‌ها از سوی آکادمی علمی جایزه ادبی «بوکر» به عنوان نامزد دریافت این جایزه در سال جاری میلادی می‌گذرد، مجموعاً 37 هزار و 500 نسخه از این کتاب‌ها فروش رفته است.

در میان این کتاب‌ها، رمان حادثه‌ای «برف را گرم می‌کنیم» که ای دی میلر آن را بر اساس تجربه‌اش از زندگی در روسیه و دنیای تاریک و زیرزمینی مسکو نوشته است، بیشترین فروش را داشته است.

پس از این کتاب، رمان «باغ وحش گامرش» قرار دارد که کارول بیرچ داستان آن را از یک حادثه واقعی درباره غرق شدن یک کشتی مخصوص صید وال در ایالت اسکس (انگلستان) در سال ۱۸۲۰، اقتباس کرده است.

جولیان بارنز، استیون کلمان، پاتریک دویت و اسی ادوجین دیگر نامزدهای نهایی دریافت جایزه ادبی بوکر در سال جاری میلادی هستند. برنده این جایزه روز سه شنبه ۱۸ اکتبر (برابر با 26 مهر) در یک مهمانی شام در گیلدهال لندن اعلام می‌شود.

برنده نهایی جایزه بوکر ۵۰ هزار پوند و هر یک از نامزدهای نهایی - از جمله برنده جایزه - مبلغ ۲۵۰۰ پوند و چاپ نفیسی از کتاب خود را به عنوان جایزه دریافت خواهند کرد.

جایزه ادبی من بوکر که گاهی به اختصار «بوکر» خوانده می‌شود یکی از جوایز ادبی سالانه بریتانیا است که به بهترین رمان نوشته شده به زبان انگلیسی به قلم نویسندگان جامعه کشورهای مشترک‌المنافع و ایرلند تعلق می‌گیرد.