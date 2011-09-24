نشست خبری تشکل های دانشجویی در خصوص تخلف میلیاردی برگزار می شود

محمد پهلوان دبیرجامعه اسلامی دانشجویان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاهها نشست خبری اتحادیه های بزرگ دانشجویی فردا یکشنبه در دفتر مرکزی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این نشست خبری از ساعت 13 فردا آغاز می شود گفت: در این نشست نمایندگانی از اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، دفتر تحکیم وحدت، جنبش عدالتخواه دانشجویی، سازمان بسیج دانشجویی کشور و اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار خواهد شد، مواضع این 5 تشکل بزرگ دانشجویی در خصوص اختلاس و سوءاستفاده بزرگ مالی در سیستم بانکی مطرح خواهد شد.

دبیرجامعه اسلامی دانشجویان تصریح کرد: همچنین نمایندگان تشکل های دانشجویی در خصوص رسیدگی به پرونده فائزه هاشمی به دلیل اتمام مهلت یک ماهه قوه قضائیه به وی در این نشست اعلام موضع خواهند کرد.

پهلوان خاطرنشان کرد: همچنین در این نشست نمایندگان اتحادیه های دانشجویی گزارشی از برنامه های جدید خود ارائه خواهند کرد.