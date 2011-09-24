چهار شرکت زنجانی به جشنواره "نهضت کاهش قیمت تمام شده"معرفی شدند

حمید صدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: راهاندازی گمرک ریلی بناب و ایجاد پایانه حمل و نقل کانتینری در استان، از نتایج مثبت برگزاری این جشنواره بهشمار میرود.
وی، از آغاز فرآیند انتخاب صادرکنندگان برتر کشور خبر داد و افزود: با پایان اخذ استعلامات لازم، صادرکنندگان نمونه ملی انتخاب و اسامی آنها در مهلت مقرر اعلام خواهد شد.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به برگزاری مراسم سالانه روز ملی صادرات در 29 مهرماه، یادآور شد: در این روز صادرکنندگان نمونه ملی با حضور مقامات عالی کشوری مورد تقدیر قرار گرفته و چند روز پس از آن، صادرکنندگان نمونه استانی تجلیل میشوند.
صدری با اعلام انتخاب سه صادرکننده برتر ملی از استان زنجان، عنوان کرد: پس از وصول نتایج انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی از سوی سازمان توسعه تجارت، اسامی قطعی این شرکتها اعلام خواهد شد. همچنین در پی برگزاری جشنواره نهضت کاهش قیمت تمام شده، چهار شرکت پارسسوئیچ، خالصسازان روی، حمل و نقل بینالمللی و فرآوری موادمعدنی در استان انتخاب و به این جشنواره معرفی شدند.
وی از الزامی شدن اخذ ایرانکد و گواهی استاندارد برای یکهزار و 530 قلم کالا خبر داد و افزود: در صورت عدم اخذ ایرانکد برای این تعداد کالا، از ثبت سفارش آنها خودداری خواهد شد.
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