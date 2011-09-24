به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی در سخنانی در این نشست افزود : صندوق بین المللی پول باید بر عملکرد کشورهای صنعتی نظارت کند.

وی افزود: نظارت و مراقبتهای صندوق متوجه کشورهای در حال توسعه بوده است در حالی که بحرانهای جهانی برآمده از شیوه‌ها و عملکرد مدیریت اقتصادهای صنعتی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: عملکرد صندوق بین المللی پول نشان می دهدIMF در تشخیص بحرانها و اخذ تصمیم و اجرا برای تصحیح آن وقفه و کاستی داشته است.

حسینی همچنان از تلاش برای تحمیل تصمیمات کشورهای گروه 20 در نشستهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی انتقاد کرد و افزود: کشورهای در حال توسعه باید برای اعتلای خود در مدیریت نهادهای بین المللی تلاش کنند.

گروه 24 در سال 1971 به منظور هماهنگی بیشتر کشورهای در حال توسعه در زمینه موضوعات پولی و مالی بین المللی و کسب اطمینان از حفظ منافع این کشورها ایجاد شد. این گروه وابسته به صندوق بین المللی پول نیست ولی خدمات دبیرخانه ای گروه توسط صندوق تامین می شود.

گروه 24 سالانه دو بار در حاشیه اجلاسهای مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی تشکیل جلسه داده و موضوعات پولی و بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

از جمله کشور های عضو گروه 24 می توان به الجزایر، مصر، نیجریه، آفریقای جنوبی، برزیل، آرژانتین، کلمبیا، مکزیک، ونزوئلا ،هند، لبنان، پاکستان، فیلیپین و جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.