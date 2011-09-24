کشف جنازه مرد روستایی در بیابانهای جاده خاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال درخواست کمک از طرف اهالی روستای چهل قز در حوالی جاده خاوران و تماس با سامانه 125 آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاههای 63 و 66 به منطقه یاد شده اعزام شدند.

قاسم اکبری فرمانده آتش نشانان اعزامی نیروهای عملیاتی گفت: بلافاصله پس از اطلاع روستاییان مبنی بر مفقود شدن یک نفر از ساکنان روستای چهل قز بنام علی – پ 48 ساله ، مشغول جستجو و کاوش برای یافتن این فرد گمشده شدند.

وی افزود: دراین عملیات جستجو هم چنین نیروهای هلال احمر، آتش نشانی پاکدشت، محیط بانان توچال و عوامل کلانتری قیام دشت شرکت داشتند وبه یاری آتش نشانان تهرانی آمدند. اکبری گستره عملیاتی این نیروها را بیش از 80 کیلومتر مربع ذکر کرد و گفت: نیروهای عملیاتی به صورت پیاده و یا سواره سرگرم بررسی این مناطق شده و سرانجام بعد از دو ساعت تلاش و جستجو، این شخص را در تپه های اطراف روستای چهل قز پیدا کردند.

وی درادامه اظهار داشت: معاینات اولیه نشان داد که این فرد به علت سقوط از بلندی جان خود را از دست داده بود و جنازه این شخص به عوامل انتظامی تحویل شد تا تحقیقات بیشتر در خصوص علت وقوع حادثه و چگونگی مرگ وی انجام شود.