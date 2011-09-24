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۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

کشف جنازه مرد روستایی در بیابانهای جاده خاوران

عملیات گسترده جستجو برای یافتن مرد روستایی در منطقه حوالی شهرک قیام دشت سرانجام با پیدا شدن جنازه وی در بیابانهای روستای چهل قز به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال درخواست کمک از طرف اهالی روستای چهل قز در حوالی جاده خاوران و تماس با سامانه 125 آتش نشانی تهران بی درنگ آتش نشانان ایستگاههای 63 و 66 به منطقه یاد شده اعزام شدند.

قاسم اکبری فرمانده آتش نشانان اعزامی نیروهای عملیاتی گفت: بلافاصله پس از اطلاع روستاییان مبنی بر مفقود شدن یک نفر از ساکنان روستای چهل قز بنام علی – پ 48 ساله ، مشغول جستجو و کاوش برای یافتن این فرد گمشده شدند.

وی افزود: دراین عملیات جستجو هم چنین نیروهای هلال احمر، آتش نشانی پاکدشت، محیط بانان توچال و عوامل کلانتری قیام دشت شرکت داشتند وبه یاری آتش نشانان تهرانی آمدند. اکبری گستره عملیاتی این نیروها را بیش از 80 کیلومتر مربع ذکر کرد و گفت: نیروهای عملیاتی به صورت پیاده و یا سواره سرگرم بررسی این مناطق شده و سرانجام بعد از دو ساعت تلاش و جستجو، این شخص را در تپه های اطراف روستای چهل قز پیدا کردند.

وی درادامه اظهار داشت: معاینات اولیه نشان داد که این فرد به علت سقوط از بلندی جان خود را از دست داده بود و جنازه این شخص به عوامل انتظامی تحویل شد تا تحقیقات بیشتر در خصوص علت وقوع حادثه و چگونگی مرگ وی انجام شود.

کد مطلب 1415483

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