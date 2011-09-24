دومین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس گشایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، یک روز مانده به افتتاح نمایشگاه، ناشران فعال در حوزه کتاب دفاع مقدس با حضور در نمایشگاه و غرفه چینی غرفه‌های خود حال و هوایی خاص به مجتمع فرهنگی آیه‌ها، محل برگزاری این نمایشگاه بخشیدند.

ناشران که عموما بعد از ورود به مشهد مستقیما به محل برگزاری نمایشگاه آمده بودند، با وجود خستگی راه بلافاصله پس از رسیدن به مجتمع آیه‌ها و تحویل گرفتن غرفه خود، مشغول به غرفه‌چینی و آماده سازی آن برای روز افتتاح شدند.

بر اساس این گزارش، بیش از 80 ناشر از شهرهای مختلف کشور در این نمایشگاه حضور یافته‌اند که هم اکنون در حال غرفه آرایی و تزیین چیدمان محصولات خود در 110 غرفه موجود هستند.

در حاشیه این نمایشگاه نیز غرفه بیداری اسلامی، فتنه سال 88 و محصولات فرهنگی و بازی‌های رایانه ای به ارائه خدمات به بازدیدکنندگان می پردازد که یک روز مانده به برگزاری این نمایشگاه، مراحل پایانی آماده سازی این غرفه‌ها نیز در حال انجام شدن است.

دومین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس از روز یکشنبه سوم مهرماه به مدت هشت روز آماده استقبال از علاقه مندان به آثار حوزه دفاع مقدس است.