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۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

هندبال نوجوانان دختر آسیا/

تیم ایران برابر کره‌جنوبی شکست خورد

تیم ایران برابر کره‌جنوبی شکست خورد

تیم هندبال نوجوانان دختر ایران دومین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی آسیا را با شکست پشت سرگذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان مریم علوی که در نخستین دیدار خود برابر قزاقستان شکست خورده بودند، امروز شنبه نیز برابر کره جنوبی تن به شکست دادند. در این دیدار که به میزبانی ژاپن برگزار شد تیم نوجوانان دختر ایران برابر کره جنوبی با نتیجه 40 بر 19 شکست خوردند.

تیم هندبال نوجوانان دختر ایران که نخستین حضور خود در رقابتهای قهرمانی آسیا را تجربه می کنند روز یکشنبه استراحت خواهند شد و روز دوشنبه در ادامه دور مقدماتی این مسابقات به مصاف تیم ژاپن خواهند رفت.

چهارمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا از اول تا ششم مهرماه در "کوماماتو" ژاپن برگزار خواهد شد. تیم ایران در این مسابقات با تیم های کره جنوبی، ژاپن، قطر وقزاقستان مسابقه خواهد داد.

کد مطلب 1415524

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