جذب 20 تا 25 هزار دانشجو در طرح توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

دکتر کیومرث کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در عین حال این دانشگاه به دنبال مقاطع تحصیلی ارشد و دکتری در رشته های دایر و موجود است که با این وجود در آینده تعداد دانشکده ها به مرز 21 دانشکده خواهد رسید.

وی بیان کرد: تلاش داریم به دنبال رشته های میان رشته ای بوده تا چند رشته را با یکدیگر جمع کنیم که این امر با توجه به نیازهای جامعه تعریف و تصویب می شود.

معاون اداری مالی واحد پرند اظهار داشت: تاکنون 2 دانشکده علوم و فنی مهندسی و فناوری و اطلاعات برای این دانشگاه مصوب شده و یک دانشکده دیگر نیز در حال تصویب است.

وی با اشاره اینکه رتبه و امتیازبندی در تمام سطوح یک دانشگاه اعم از اساتید، کارکنان و اختیارات حوزه ها تاثیر دارد، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند با یک ساختمان نیمه کاره در سال 1382 کارش را آغاز و با استفاده از فرصت هایی که در منطقه بود مانند مدارس خالی به صورت استیجاری و جذب دانشجو اقدام به فعالیت کرد و اکنون دارای درجه بزرگ و به زودی در امتیاز بندی جدید واحدها بسیار بزرگ خواهد شد.

دانشگاه آزاد اسلامی پرند به لحاظ موقعیت جغرافیایی در کنار آزاد راه تهران ساوه در نزدیکی تهران قرار دارد و امکان ظرفیت مازاد دانشجویی را به صورت بالقوه دارا بوده به همین علت از استقبال خوب دانشجو برخوردار است.