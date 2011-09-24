  1. استانها
  2. تهران
۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۷

کیانی به مهر خبر داد:

جذب 20 تا 25 هزار دانشجو در طرح توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

جذب 20 تا 25 هزار دانشجو در طرح توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

رباط کریم - خبرگزاری مهر: قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند گفت: این واحد در نظر دارد در طرح توسعه خود 20 تا 25 هزار دانشجو جذب کند.

دکتر کیومرث کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در عین حال این دانشگاه به دنبال مقاطع تحصیلی ارشد و دکتری در رشته های دایر و موجود است که با این وجود در آینده تعداد دانشکده ها به مرز 21 دانشکده خواهد رسید.

وی بیان کرد: تلاش داریم به دنبال رشته های میان رشته ای بوده تا چند رشته را با یکدیگر جمع کنیم که این امر با توجه به نیازهای جامعه تعریف و تصویب می شود.

معاون اداری مالی واحد پرند اظهار داشت: تاکنون 2 دانشکده علوم و فنی مهندسی و فناوری و اطلاعات برای این دانشگاه مصوب شده و یک دانشکده دیگر نیز در حال تصویب است.

وی با اشاره اینکه رتبه و امتیازبندی در تمام سطوح یک دانشگاه اعم از اساتید، کارکنان و اختیارات حوزه ها تاثیر دارد، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند با یک ساختمان نیمه کاره در سال 1382 کارش را آغاز و با استفاده از فرصت هایی که در منطقه بود مانند مدارس خالی به صورت استیجاری و جذب دانشجو اقدام به فعالیت کرد و اکنون دارای درجه بزرگ و به زودی در امتیاز بندی جدید واحدها بسیار بزرگ خواهد شد.

دانشگاه آزاد اسلامی پرند به لحاظ موقعیت جغرافیایی در کنار آزاد راه تهران ساوه در نزدیکی تهران قرار دارد و امکان ظرفیت مازاد دانشجویی را  به صورت بالقوه دارا بوده به همین علت از استقبال خوب دانشجو برخوردار است.

کد مطلب 1415526

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها