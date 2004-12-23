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۳ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۱۴

نمايشگاه نقاشي و مجسمه هاي فلزي در فرهنگسراي ملل

فرهنگسراي ملل (اميركبير) اقدام به برگزاري دو نمايشگاه نقاشي و مجسمه هاي فلزي كرده است .

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي  فرهنگسراي  ملل ، اين فرهنگسرا  اقدام به برگزاري نمايشگاه نقاشي خانم بتسابه مهدوي نموده است . اين نمايشگاه با 30 قطعه اثر در موضوع طبيعت پرتره و نگارگري آماده بازديد علاقمندان مي باشد.

همچنين  اين فرهنگسرا نقاشي ها و مجسمه هاي فلزي محمدحسين طاهري را با سبك حالت گرا و به تعداد 20 اثر ارايه شده است.

محمد حسين طاهري تحصيل كرده رشته گرافيك مي باشد كه تاكنون در بيش از 25 نمايشگاه داخلي و خارجي حضور داشته است.

اين دو نمايشگاه  تا10 آذرماه در فرهنگسراي ملل(امير كبير) برپا خواهد بود .ساعت بازديد: 9 صبح الي 7 بعد از ظهر مي باشد.

 

کد مطلب 141555

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