نمايشگاه نقاشي و مجسمه هاي فلزي در فرهنگسراي ملل

به گزارش خبرگزاري مهر، به نقل از روابط عمومي فرهنگسراي ملل ، اين فرهنگسرا اقدام به برگزاري نمايشگاه نقاشي خانم بتسابه مهدوي نموده است . اين نمايشگاه با 30 قطعه اثر در موضوع طبيعت پرتره و نگارگري آماده بازديد علاقمندان مي باشد.

همچنين اين فرهنگسرا نقاشي ها و مجسمه هاي فلزي محمدحسين طاهري را با سبك حالت گرا و به تعداد 20 اثر ارايه شده است.

محمد حسين طاهري تحصيل كرده رشته گرافيك مي باشد كه تاكنون در بيش از 25 نمايشگاه داخلي و خارجي حضور داشته است.

اين دو نمايشگاه تا10 آذرماه در فرهنگسراي ملل(امير كبير) برپا خواهد بود .ساعت بازديد: 9 صبح الي 7 بعد از ظهر مي باشد.