سفر به عتبات عاليات تا اطلاع ثانوي ممنوع

به گزارش خبرگزاري مهر بر اساس اين گزارش هموطناني كه قصد عزيمت به شهرهاي ذكر شده را دارند تا اطلاع بعدي اين سازمان بايد از اقدام خود صرف نظر كرده و زمان آن را به وقت ديگري موكول و از تردد غير مجاز نيز خودداري نمايند.
مركز اطلاع رساني ناجااعلام كرد : با توجه به ناامني هاي ايجاد شده در كشور عراق و با در نظر گرفتن اشتياق شيعيان ايراني براي زيارت اماكن متبركه شهرهاي كربلا و نجف و .. براي حفظ جان زائرين سفر به اين كشور تا اطلاع ثانوي ممنوع است .
به گزارش خبرگزاري مهر بر اساس اين گزارش هموطناني كه قصد عزيمت به شهرهاي ذكر شده را دارند تا اطلاع بعدي اين سازمان بايد از اقدام خود صرف نظر كرده و زمان آن را به وقت ديگري موكول و از تردد غير مجاز نيز خودداري نمايند.
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