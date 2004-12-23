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۳ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۱۶

نيروي انتظامي كشور اعلام كرد:

سفر به عتبات عاليات تا اطلاع ثانوي ممنوع

مركز اطلاع رساني ناجااعلام كرد : با توجه به ناامني هاي ايجاد شده در كشور عراق و با در نظر گرفتن اشتياق شيعيان ايراني براي زيارت اماكن متبركه شهرهاي كربلا و نجف و .. براي حفظ جان زائرين سفر به اين كشور تا اطلاع ثانوي ممنوع است .

به گزارش خبرگزاري مهر بر اساس اين گزارش هموطناني كه قصد عزيمت به شهرهاي ذكر شده را دارند تا اطلاع بعدي اين سازمان بايد از اقدام خود صرف نظر كرده و زمان آن را به وقت ديگري موكول  و از تردد غير مجاز نيز خودداري نمايند.

 

کد مطلب 141562

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