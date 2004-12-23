سفر به عتبات عاليات تا اطلاع ثانوي ممنوع

به گزارش خبرگزاري مهر بر اساس اين گزارش هموطناني كه قصد عزيمت به شهرهاي ذكر شده را دارند تا اطلاع بعدي اين سازمان بايد از اقدام خود صرف نظر كرده و زمان آن را به وقت ديگري موكول و از تردد غير مجاز نيز خودداري نمايند.