جزئیات جشنواره و نمایشگاه نمایشگاه نانو فناوری/ عرضه محصولات نانویی

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از جشنواره 71 شرکت تولیدی و بازرگانی، 21 کارگزار موسسه خدمات فناوری تا بازار، 34 مرکز علمی و پژوهشی، ‌21 مرکز ترویجی-آموزشی و 15 آزمایشگاه در قالب 150غرفه حضور خواهند داشت.

در چهارمین دوره این جشنواره با ایجاد بخش فروشگاه محصولات علمی و آموزشی فناوری نانو شرکتهای تولید کننده محصولات مبتنی بر نانو اقدام به فروش محصولات خود خواهند کرد.



خانه نانویی از دیگر بخشهای چهارمین جشنواره است. ضمن آنکه باشگاه دانش‌آموزی فناوری نانو و بخش آموزش عمومی در این جشنواره با ارائه آموزش به بازدیدکنندگان اقدام به ترویجی این فناوری خواهد کرد.



هشتمین نشست مجمع آسیایی فناوری نانو، مراسم تقدیر از برگزیدگان دومین المپیاد دانش‌آموزی فناوری نانو، تقدیر از برگزیدگان مسابقه تجهیرات شناسایی فناوری نانو و ششمین دوره جشنواره برترین‌های فناوری نانو از جمله‌رویدادهای چهارمین جشنواره‌ فناوری‌نانو به شمار می‌رود.



تاکنون سه دوره از جشنواره‌ فناوری نانو توسط ستاد توسعه فناوری نانو به ترتیب در مهرماه 1387، آبان ماه 1388 و آبان ماه 1389 برگزار شده است. چهارمین جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو نیز‌ در روزهای 13 الی 17 مهرماه سال جاری در محل سالن خلیج فارس محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.