120 سند دفاع مقدس از آرشیوها در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه اسناد دفاع مقدس با عنوان «اسناد افتخار» با حضور معاونان چند وزارتخانه از جمله وزارتخانه‌های اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور خارجه و جمعی از مسئولان سازمان‌های اسنادی فعال در زمینه دفاع مقدس، صبح امروز یکشنبه 3 مهر در محل گنجینه اسناد ملی ایران گشایش یافت.

این نمایشگاه با همکاری 8 مرکز اسنادی و آرشیوی کشور شامل مرکز ملی اسناد و کتابخانه دفاع مقدس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت نفت، مرکز بررسی اسناد تاریخی و مرکز پژوهش و سنجش اسناد ریاست جمهوری در ساختمان گنجینه اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی ایران برپا شده است.

در نمایشگاه «اسناد افتخار» بیش از 120 سند و تصویر مربوط به دوران دفاع مقدس که تاکنون در آرشیوها نگهداری می‌شده، برای اولین بار به معرض دید عموم مردم گذاشته شده است.

حدود 80 درصد این اسناد که در 250 تابلو به نمایش درآمده‌اند، جدیدند و مخاطب اصلی آنها عمدتاً پژوهشگران حوزه مطالعات اسنادی هستند.

وزارت جهاد کشاورزی 20 سند مهم درباره نقش پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی را در این نمایشگاه به همراه 5 سند مربوط به تاریخ شفاهی دفاع مقدس و نیز 5 نقشه کمتر دیده شده از عملیات‌های مختلف را به معرض دید عموم گذاشته است.

نمایشگاه «اسناد افتخار» تا پایان روز چهارم مهرما همه روزه از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر و در ساختمان گنجینه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی ایران، پذیرای بازدیدکنندگان است. اسناد به نمایش درآمده بعد از پایان این بازه زمانی، در فضای مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی هم قرار خواهند گرفت.

گزارش تکمیلی این مراسم و مشروح سخنرانی اسحاق صلاحی مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و نیز سردار احمد سوداگر رئیس پژوهشگاه علوم معارف دفاع مقدس متعاقباً ارسال می‌شود.