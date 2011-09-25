مشخصات کشاورزان همدانی در سامانه "شناسنامه بهره بردار" ثبت می شود

علیرضا رنجبر ضرابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با گسترش ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و ورود دولت و مردم به این عرصه و با توجه به تنوع و گستردگی بخش کشاورزی استفاده از این ابزار سرعت توسعه دراین بخش را افزایش خواهد داد.

رنجبر ضرابی تاکید کرد: به منظور دسترسی آسان به اطلاعات بهره برداران بخش کشاورزی و تسهیل در ارائه خدمات مختلف، برنامه ثبت نام بهره برداران در سامانه الکترونیکی www.shenasnameh.maj.ir همزمان با سراسر کشور در استان همدان نیز اجرا می شود.

وی تحقق سیاستهای دولت در واگذاری ارائه برخی خدمات دولتی به بخش خصوصی، استفاده از حضور جوانان تحصیل کرده، استفاده از فناوریها و زیرساختهای ایجاد شده در راستای تسریع در ارائه خدمات به کشاورزان، کاهش هزینه ها، حذف قید مکان و زمان برای درخواست و دریافت خدمات و ارائه خدمات دولتی به شیوه دور کاری را از جمله اهداف این برنامه اعلام کرد و گفت: تصمیم بر این است تا خدمات پرمخاطب به صورت الکترونیکی ارائه شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه به برخی خدمات قابل ارائه به صورت الکترونیکی اشاره کرد و افزود: درخواست و پیگیری سوخت واحدهای تولیدی، درخواست صدور و تمدید جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع تبدیلی از جمله خدماتی است که ارائه آنها در حال حاضر به صورت الکترونیکی و بدون مواجهه مردم به ادارات انجام می گیرد.

وی عنوان کرد: خدماتی مانند توزیع نهادهها، ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای به بهره برداران در قالب این سامانه ارائه می شود.

ضرابی از بهره برداران خواست در سریع ترین زمان با مراجعه به آدرس سامانه نسبت به ثبت نام و مشخصات خود و واحد بهره برداری تحت مدیریت یا مالکیت خود اقدام کنند.

ضرابی یادآور شد: مرحله اول به صورت خود اظهاری توسط بهره برداران انجام و در مرحله بعدی راستی سنجی توسط سازمان های جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: تمام بهره برداران بخش کشاورزی که در نقاط روستایی و شهری دارای حداقل یکی از فعالیتهای کشاورزی مانند زراعت، باغ، دام و طیور، جنگل و مرتع، شیلات، زنبورداری، پرورش کرم ابریشم، گلخانه و قارچهای خوراکی هستند جامعه آماری این طرح را تشکیل می دهند.

ضرابی اعلام کرد: به طور حتم در آینده بسیاری از خدمات تنها به ثبت نام کنندگان به این سامانه ارائه خواهد شد.