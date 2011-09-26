حاشیه نشینان شهر همدان قربانی بی عدالتی آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره تابستان با همه خوبی‌ها و بدی‌هایش به پایان رسید و دانش‌آموزان مقاطع مختلف بعد از گذراندن یک تعطیلی چند ماهه، خود را برای تجربه کردن یک سال تحصیلی جدید آماده کردند و در کلاسها حاضر شدند.

البته این آمادگی و حرکت تنها مختص دانش‌آموزان نبود بلکه در کنار دانش‌آموزان خانواده‌های آنها، معلمان، ادارات و دستگاه‌های مربوطه نیز به استقبال این ماه رفتند.

در آموزه‌های اسلامی به تعلیم و تربیت سفارش و تأکید زیادی شده است و یکی از عوامل اصلی وجود علما و انسان‌های بزرگ در هر جامعه‌ای از جمله در جامعه ما تعلیم و تربیت خوب دانش‌آموزان است و نتیجه تعلیم و تربیت خوب، انسان‌های تأثیرگذار و مفیدی در جامعه است که به تنهایی می‌توانند در توسعه و پیشرفت یک کشور مؤثر باشند.

مدرسه دومین خانه دانش‌آموزان است که باید در راستای تربیت خوب دانش‌آموزان، اقدامات لازم برای آماده سازی مدارس و استقبال از دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی صورت گیرد.

مدارس باید از شکل ظاهری تا محتوایی مورد توجه قرار گیرد، زیباسازی مدارس در روحیه دانش‌آموزان بسیار تأثیرگذار است، بهداشت مدارس باید برای سلامتی و تندرستی دانش‌آموزان جدی گرفته شود، حمل و نقل دانش‌آموزان بسیار مهم است چراکه دانش‌آموزان با کوچک‌ترین اشتباه مورد آسیب قرار می‌گیرند و آسیب دانش‌آموزان در سنین کم بر رفتار و کردار آنها در آینده تأثیر می‌گذارد و باید این ظرافت آنها به خوبی مورد توجه قرار گیرد.

اما اگر به صورت خلاصه مروری بر وضعیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در استان همدان داشته باشیم، شاهد نقاط ضعف و قوتی هستیم که بررسی آنها و یک آسیب شناسی کارشناسانه می‌تواند باعث کاهش و کمبودها و افزایش نقاط قوت و به صورت کلی ارتقا کیفیت و کمیت تعلیم و تربیت شود.

بی‌شک هر جامعه‌ای که تعلیم و تربیت آن صحیح باشد نسل‌های مختلف آن جامعه سالم‌تر و مثمرثمرتر هستند.

آموزش و پرورش استان همدان در سالیان گذشته به پیشرفت‌های خوبی دست یافته که مهمترین آن ارتقا جایگاه استان در قبولی کنکور سراسری، افزایش بی‌سابقه مدرسه سازی، هوشمندسازی مدارس، تقویت ورزش پایه، جذب نیروهای جدید، سازماندهی نیروی انسانی و فضاهای آموزشی، تقویت بدنه کارشناسی، تجهیز مدارس و آموزشگاه‌ها، تقویت مسائل دینی و قرآنی است.

اما در کنار این پیشرفت‌ها و بالاخص در بخش محتوایی، شاهد افت تحصیلی دانش‌آموزان در بعضی مقاطع مختلف تحصیلی هستیم.

در این جا به مهمترین موضوعاتی که در استان همدان در بخش تعلیم و تربیت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد اشاره می‌کنیم:

عدالت آموزشی مهمترین چالش های بخش تعلیم و تربیت همدان

با توجه به اجرایی شدن سیاست‌های تحول بنیادین آموزش و پرورش در دولت نهم و دهم و عزم وزیر آموزش و پرورش برای عملی کردن این سیاست‌ها، اکثر مدارس با امکانات خوبی تجهیز شدند که نمونه آن هوشمندسازی مدارس است اما باز هم مدارس حاشیه شهر از امکانات مناسبی نسبت به دیگر مدارس بالای شهر برخوردار نیستند.

آموزشگاه‌های آزاد، کلاس‌های تقویتی و مشاوره بیشتر در مدارس بالای شهر وجود دارد زیرا در این مقوله بحث مسائل مالی بسیار مهم است اما در مدارس حاشیه شهر چنین امکاناتی وجود ندارد یا در این مدارس حتی یک کامپیوتر وجود ندارد که این موضوع مهم باید جدی گرفته شود و عدالت آموزشی بیشتر از این مورد توجه قرار گیرد.

حمایت از استعدادهای برتر نیز نکته ای دیگر است زیرا کسب رتبه‌های یک رقمی و دورقمی دانش‌آموزان همدان در کنکور سراسری سال گذشته و امسال نشانه استعداد بالای دانش‌آموزان همدانی است که حمایت از این استعدادها می‌تواند زمینه پیشرفت بخش علمی استان را در پی داشته باشد.

اگر دانش‌آموزان فعال و استعدادهای برتر مدارس توسط آموزش و پرورش، بنیاد ملی نخبگان و دیگر مراکز فرهنگی و اجتماعی مورد حمایت قرار گیرند در آینده آنها بسیار تأثیرگذار است.

بنیاد ملی نخبگان در استان همدان راه اندازی نشده است

متأسفانه تاکنون بنیاد ملی نخبگان در استان همدان راه اندازی نشده است و اگر این بنیاد در همدان راه اندازی شود با حمایت‌های خوب مالی می‌تواند دانش‌آموزان فعال مدارس را مورد حمایت قرار دهد و استعدادهای درخشان را به مراکز علمی حتی در سطح جهانی معرفی کند.

از سوی دیگر متأسفانه علیرغم وعده‌های مسئولان، هنوز مشکل هم قطب بودن همدان با استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام حل نشده است.

دانش‌آموزان همدان تمایل چندانی به انتخاب دانشگاه‌های این چند استان ندارند و چون استان همدان با این استان‌ها همگروه است، درصد قبولی آنها در دیگر استان‌ها همچون قزوین، اراک، اصفهان، تهران که هم قطب با همدان نیستند سخت‌تر است و باید برای این مشکل اساسی، چاره‌ای اندیشید و ناحیه یا قطب همدان با استان‌های غربی تغییر پیدا کند.

تقویت کلاس‌های فوق برنامه در همدان نیازمند بازنگری است

تقویت کلاس‌های فوق برنامه نیز نیازمند بازنگری است زیرا متأسفانه بعضی کلاس‌های فوق برنامه برای دانش‌آموزان همچون آشنایی با کامپیوتر، زبان‌های انگلیسی جدی گرفته نمی‌شود.

این در حالی است که تقویت کلاس‌های فوق برنامه و جدی گرفتن این موضوع از سوی معلمان و خانواده‌ها در آینده دانش‌آموزان بسیار تأثیرگذار است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، این کلاس‌ها تقویت شود.

طرح مناسب یک نوبته کردن مدارس در شیفت صبح، فرصت بسیار خوبی برای تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان از طریق غنی سازی اوقات فراغت در شیفت عصر است.

بنابراین باید برای شیفت عصر مدارس که فضای بسیار مناسب آموزشی است برنامه‌ریزی کرد و از هدر رفتن زمان در وقت عصر مدارس و فضاهای مدارس جلوگیری کرد.

از سوی دیگر باید کلاس‌های مشاوره تقویتی و انتخاب رشته در استان همدان تقویت شود، موضوع مشاوره یک امر حیاتی است و نباید آن را دست کم گرفت.

همه ما به فکر جمعی نیاز داریم و دانش‌آموزان بیشتر به این موضوع نیاز دارند تا زمانی که کنکور برگزار می‌شود این موضوع جدی گرفته شود.

یکی دیگر از دغدغه‌های امروز مردم نسبت به تربیت دانش‌آموزان، بعضی مشکلات فرهنگی مدارس است که در آینده جامعه تأثیرگذار است.

با توجه به نقشه‌های دشمن و وجود بعضی مسائل حاشیه‌ای و غیرفرهنگی باید سعی کرد دانش‌آموزان را به صورت عمیق با هویت دینی و اسلامی و فرهنگ بومی آشنا کرد.

مشکلات فرهنگی در مدارس همدان از دغدغه های اساسی است

پرواضح است که امروزه مشکلات فرهنگی در مدارس یک دغدغه اساسی است که باید جدی گرفته و برای آن برنامه‌ریزی شود.

بی‌توجهی به فرهنگ اسلامی می‌تواند در آینده برای جامعه بسیار خطرناک باشد و این موضوع بسیار مهم باید جدی گرفته شود.

از زاویه ای دیگر محتوای غنی کتاب‌های درسی و کمک درسی و استفاده از روش‌های نوین تدریس و پرهیز از نمره گرایی می‌تواند در کیفی بودن تعلیم و تربیت بسیار مفید باشد.

معلمان نباید به دنبال ارائه آمار باشند بلکه باید سعی کرد طوری برنامه ریزی کرد که دانش‌آموزان از لحاظ کیفی از معلومات خوبی برخورد باشند تا از مقتضیات زمان عقب نمانند.

ایجاد یک فضای سالم رقابتی بین مدارس و دانش آموزان باعث ایجاد انگیزه کافی بین دانش‌آموزان می‌ شود و در موفقیت دانش آموزان در عرصه‌های مختلف بسیار مفید است.

باید برای این موضوع مهم با استفاده از نظرات کارشناسان آموزشی، برنامه ریزی اساسی صورت گیرد.

به هر روی توجه به دغدغه‌ها و مشکلات معلمان، ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، به روز کردن محتوای کتاب‌های درسی، ایجاد فضای نشاط و شادابی در مدارس، فرهنگ سازی در بین خانواده، امتیاز دادن به دانش‌آموزان المپیادی، حل مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص، تقویت فضای کارشناسی نیروهای ستادی، استفاده از نیروهای متخصص و کارآمد، ثبات مدیریت و پرهیز از سیاسی کاری و مسائل حاشیه‌ای از دیگر نکات بسیار مهم در بالا رفتن کیفیت و کمیت در مقوله تعلیم و تربیت است که امیدواریم مورد توجه همه مسئولان به ویژه دست اندرکاران تعلیم و تربیت همدان قرار گیرد.