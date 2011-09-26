تصویر جدید از یک سحابی که شبیه مرغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، دستگاه "تصویربردار زمینه عریض" تلسکوپ رصدخانه جنوبی اروپا (اسو) در شیلی توانست تصویر جدیدی از سحابی IC 2944 را تهیه کند که با کمی دقت در این تصویر می توان دید که این سحابی ظاهری شبیه به مرغ دارد.

IC 2944 که همچنین با عناوین "قنطوروس لاندا" و "سحابی جوجه دونده" شناخته می شود در فاصله 6 هزار و 500 سال نوری از زمین قرار دارد.

براساس گزارش "یو. اس. ای تودی"، این سحابی از ابرهای هیدروژن تشکیل شده است که درحال تشکیل ستارگانی هستند که به شدت در بخش ماوراء بنفش طیف الکترومغناطیس می درخشند.

در این تصویر، منطقه تشکیل ستاره ای به رنگ قرمز دیده می شود و در وسط آن تصویر یک مرغ دیده می شود که این سحابی نام دوم خود را از آن گرفته است.

نزدیک به گاز نورانی، نشانه دیگری از تشکیل ستارگان دیده می شود که شامل یک سری از لکه های تاریکی است که در عمق تصویر دیده می شوند و نمونه هایی از اجرامی را نشان می دهند که با عنوان "گویچه های باک" می شود.

رصدهای این ابرهای تاریک با استفاده از تلسکوپهای مادون قرمزی امکانپذیر است که بتوانند در ذرات گرد و غباری که به طور طبیعی نور مرئی را مسدود می کنند نفوذ کنند.