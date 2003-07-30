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۸ مرداد ۱۳۸۲، ۲۱:۱۳

رژيم صهيونيستي يك عضو گردانهاي شهداي الاقصي را به حبس ابد محكوم كرد

رژيم صهيونيستي يك عضو گردانهاي شهداي الاقصي را به حبس ابد محكوم كرد

يك دادگاه رژيم صهيونيستي امروز (چهارشنبه)در يك اقدام غير منتظره با صدور حكمي "احمد البرغوثي"يكي ازفعالان گردانهاي شهداي الاقصي را به حبس ابد محكوم كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، رژيم صهيونيستي  البرغوثي 29 ساله را به  برنامه ريزي  سلسله عملياتي   عليه نيروهاي رژيم اسراييل در كرانه باختري و نيز قتل 13 نفر متهم كرد .
برپايه اين گزارش، اين دادگاه رژيم صهيونيستي كه درمنطقه ي عوفر در نزديكي  شهر رام الله قرار دارد، همچنين دبير كل جنبش فتح را به در تهيه مواد منفجره و سلاح براي  گروههاي جهادي فلسطين به منظور انجام عمليات استشهادي متهم كرده است .
برپايه اين گزارش، اين دادگاه اعلام كرده كه حكم اين دادگاه تا 13 مرتبه قابل اجرا است.
احمد البرغوثي درجريان محاكمه خود  فقط تاكيد كرد:  دادگاهي كه نماينده رژيم اشغالگراست صلاحيت محاكمه وي را ندارد.

 

کد مطلب 14158

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