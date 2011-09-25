به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زکریایی کرمانی صبح یک شنبه در نشست تخصصی "راهکارهای بهره گیری از هنرهای سنتی در توسعه صنایع فرهنگی ایران " افزود: عصر سلطه صنایع فرهنگی آغاز شده و بسیاری از کشورهای توسعهیافته و یا در حال توسعه، در حال برنامهریزیهای کوتاه مدت و دراز مدت در حوزهی صنایع خلاق، اقتصاد خلاق، ملت خلاق و شهرهای خلاق هستند.
وی با اشاره به اینکه تقریباً هنوز فاصله کشورها با یکدیگر چندان زیاد نیست تصریح کرد: اما باید توجه داشت سیاستگذاریهای کلان در حوزه صنایع خلاق در عصر حاضر یک ترجیح نیست بلکه به عنوان یک ضرورت اجتماعی مطرح است.
زکریایی کرمانی در ادامهسخنان خود زبان، آداب و رسوم مذهبی، باورها، مکانها و آثار تاریخی، ادبیات، کارهای هنری، هنرهای سنتی و صنایع دستی، آثار موجود در آرشیوها و مراکز اسناد و کتابخانهها، گردشگری، سینما و تئاتر، چاپ و نشر، طراحی و گرافیک، معماری و شهرسازی، ورزش و نظایر آنها را به عنوان مهمترین مؤلفههای صنایع فرهنگی شمرد و فعالیتهای نویسندگان، هنرمندان، معماران، موسیقیدانان، طراحان را به عنوان عوامل شکل دهنده صنایع خلاق یک ملت عنوان کرد.
عدم توجه به صنایع فرهنگی فرصتها را به تهدید تبدیل میکند
این استاد دانشگاه به فرصتها و تهدیدات صنایع فرهنگی نیز اشاره و اظهار داشت : اگر به مقولهصنایع خلاق توجه کافی نشود به جای یک فرصت برای ایجاد اشتغال، توسعهاقتصادی، حفظ هویت و وحدت اجتماعی، انتقال ارزشها به نسلهای بعدی، انتقال پیام ارزشمند انقلاب اسلامی ایران به سرتاسر جهان و امثال آن با تهدیدات مواجه خواهیم شد. ورود برخی از نمادهای فراماسونری به حوزههای هنری و فرهنگی ایران میتواند برخی از تهدیدات صنایع خلاق در صورت بی توجهی را نشان دهد.
زکریایی کرمانی در ادامه اظهار داشت: ایران دارای ظرفیتهای خوبی در حوزه صنایع فرهنگی است که میتوان هنرهای سنتی را به عنوان یک ظرفیت کلیدی مطرح کرد.
وی اعتلا و رونق دوباره هنرهای سنتی را در گروه توسعه صنایع خلاق دانست و پیشنهاد کرد سند توسعه صنایع خلاق برای مهمترین مناطق فرهنگی کشور و بر اساس ظرفیتهای آنها تنظیم شود.
این استاد دانشگاه هنر اصفهان، تدوین سند توسعه صنایع خلاق را ضامن رشد همه جانبه و بر مبنای ظرفیتهای منطقهای و کلان و ملی دانست.
وی در ادامه تصریح کرد: سند توسعه صنایع خلاق حتماً باید بر اساس ظرفیتهای هر منطقه و بر مبنای سند چشمانداز و سایر اسناد بالادستی برای هر منطقه تدوین شود.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه برخی اقدامات در سطح ملی و استان اصفهان را به عنوان حرکتهای رو به رشد صنایع خلاق دانست و از اقداماتی مانند تدوین سند چشم انداز 20 ساله شهر تهران توسط شورای شهر تهران و تبدیل شدن شهر تهران به جهان شهر فرهنگی جهان اسلام و به عنوان یک شهر خلاق ، تدوین سند توسعه صنایع فرهنگی در استان قم برای اولین بار در ایران زیر نظر تبلیغات اسلامی استان قم و استانداری قم، انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2006 میلادی و تأسیس پارک فناوری فرهنگی را به عنوان حرکتهای رو به رشد برای دستیابی به یک ملت خلاق معرفی کرد.
وی در ادامه از مهمترین موانع رشد صنایع خلاق در ایران اظهار داشت: عواملی چون نبود یک سند جامع ملی در رابطه با توسعه صنایع فرهنگی و همچنین برنامههای عملیاتی منطقهای، قرار گیری در عصر صنعت سخت و عدم تغییر پارادایم، پراکندگی صنایع فرهنگی که بروندادهای اقتصادی آنها برای سیاست گذاران مشهود نیست، کوچک بودن اندازه بنگاههای صنایع فرهنگی در مقابل صنایع سختی مانند ذوب آهن، نبود یک نظام جامع اطلاعاتی به ویژه آمار و دادههای دقیق، اطلاعات اندک اقتصادی شاغلان بخشهای فرهنگی و نگاه به کمکهای دولتی، عدم آگاهی شاغلان بخشهای فرهنگی و سیاستگذاران از اهمیت صنایع فرهنگی در بخشهای مختلف، درآمدهای زیاد نفت، مقطعی بودن بیشتر برنامههای فرهنگی و عدم توجه به ظرفیتهای فرهنگی منطقهای به عنوان موانع اصلی توسعه صنایع خلاق مطرح هستند.
زکریایی کرمانی گفت : تدوین سند توسعه صنایع خلاق برای شهر اصفهان با محوریت شهر خلاق اسلامی، سرمایهگذاری در جهت احداث پارک صنایع خلاق در اصفهان زیر نظر دانشگاه هنر اصفهان، احداث شهرک هنرهای سنتی برای زمینه سازی در تولید، توزیع و تجارت کالاها و خدمات میراث فرهنگی با تأکید بر هنرهای سنتی از جمله راهکارهای توسعه صتایع خلاق هستند.
وی در پایان عنوان کرد: تشکیل سازمان توسعه صنایع خلاق در شهر اصفهان برای تشکیل اتاقهای فکر، انجام مطالعات و تحقیقات و همچنین از همه مهمتر آماده سازی آمارها و دادههای مورد نیاز برای رصد صنایع خلاق و پژوهشهای کاربردی، احداث اولین قطب انیمیشن و بازیهای رایانهای در اصفهان، احداث اولین شهرک سنتی سینمایی ایران جهت لوکیشن فیلمهای تاریخی، برنامهریزی جشنوارهها و کارناوالهای فرهنگی و هنری به مناسبتهای مختلف با تبلیغات سراسری و بینالمللی در تمام طول سال و برنامههای آموزشی و فرهنگی در حوزه آثار تاریخی و میراث فرهنگی، برنامهریزی ویژه در حوزه انواع گونههای گردشگری را از جمله دیگر راهکارهای توسعه صنایع خلاق هستند که در نهایت موجب توسعه هنرهای سنتی ایران میشوند.
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