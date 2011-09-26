عرضه یک دوربین دو چشمی که از نقاط دور فیلم سه بعدی می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوربینهای دو چشمی را که DEV-5 و DEV-3 نام دارند شرکت سونی عرضه کرده است.

این دوربینها که از ماه نوامبر وارد می شوند نه تنها می توانند همانند دوربینهای اپتیکی دوچشمی عادی مناظر دور دست را بزرگنمایی کنند بلکه می توانند این مناظر را به صورت فیلم و عکس سه بعدی ثبت کنند.

این دو محصول جدید سونی مجهز به لنزهای G f/1.8-3.4 ، دو حسگر 4 میلیمتری Exmor R back-illuminated CMOS ، دو پردازشگر BIONZ و زاویه یابهای الکترونیکی هستند و می توانند تصاویر ویدیویی را با وضوع تصویر بالا 1920 در 1080 پیکسل ضبط کنند.

همانند تمام دوربینهای اپتیکی دو چشمی این دو مدل نیز می توانند فاصله زاویه های دید را بر روی چشم کاربر تنظیم کنند.

DEV-5 و DEV-3 عکسهای خود را با وضوح تصویر 7.1 مگاپیکسل در فرمت 4:3 و یا با وضوح تصویر 5 مگاپیکسل در فرمت صفحه عریض می گیرند و می توانند با فناوری SteadyShot دارای فوکوس الکترونیک عکسها را تثبیت کنند.

همچنین این دوربینها دارای کلیدی هستند که امکان تغییر حالت سه بعدی به دو بعدی را فراهم می کند.

DEV-3 تنها دارای یک زوم اپتیکی است که بزرگنمایی حداکثر 10 برابر را ارائه می کند درحالی که DEV-5 از یک زوم کلی 20 برابر بزرگنمایی برخوردار است که از این مجموع، یک بزرگنمایی 10 برابر برای حالت اپتیکی و یک بزرگنمایی 10 برابر برای حالت دیجیتال است.

این مدل همچنین دارای یک پردازشگر "جی. پی. اس" یکپارچه است که می تواند محل دقیقی را که در آنها عکسها و فیلمها گرفته شده اند در گوشه تصویر درج کند.

DEV-3 با قیمت هزار و 399 دلار و DEV-5 به قیمت هزار و 999 دلار عرضه خواهد شد.

براساس گزارش "انگجت"، هر دو مدل از کارتهای حافظه خارجی سازگار با استانداردهای "اس. دی"، SDHC، SDXC و Memory Stick استفاده می کنند.

با یک کارت 32 گیگابایتی می توان حداکثر دو ساعت و نیم فیلم سه بعدی یا 13 ساعت فیلم دو بعدی ضبط کرد.

این تصاویر در فرمت AVCHD ذخیره می شوند که بعداً می توانند بر روی دیسک لیزر سرخ و یا پرتو آبی (Blu-ray) نوشته شوند.

این دوربینهای دو چشمی ویدیویی سه بعدی دارای یک میکروفن استریوی یکپارچه، ورودی میکروفن خارجی، یک جک هدفن، خروجی HDMI و پورت "یو. اس. بی" هستند.