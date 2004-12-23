سرود خاك در شهر ري كليد مي خورد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر"، اين مجموعه كه كار تصويربرداري آن از شنبه هفته آينده ( پنجم دي ماه ) كليد مي خورد ارتباط گروهي نوجوان را با جنگ تحميلي در قالب داستاني به تصوير در مي آورد.

مجموعه تلويزيوني " سرود خاك " كه متن آن را عليرضا اسحاقي به نگارش درآورده است، داستان گروه سرود دانش آموزي يك مدرسه راهنمايي است كه در منطقه به عنوان گروه سرود برتر انتخاب و معرفي مي شوند. جايزه اين گروه سرود بازديد از مناطق جنگي است. آنها براي رفتن به اين منطقه خود را آماده مي كنند و سرودي را نيز براي اجرا در نظر مي گيرند. اما وقتي به منطقه مي رسند اين دانش آموزان هستند كه تحت تاثير منش رزمندگان قرار مي گيرند و حتي متوجه مي شوند آنها بدون داشتن هماهنگي قبلي به اجراي سرودهاي دست جمعي مي پردازند كه حتي از آثار هماهنگ شده آنها نيز برتر است. حاصل سفر اين دانش آموزان به منطقه اجراي سرودي به نام " سرود خاك " است.

در اين سريال كه كارگرداني آن را جواد مزد آبادي بر عهده خواهد داشت، سيد جواد هاشمي، برزو ارجمند، امير ناجي، ساعد هدايتي، محسن قاضي مراد، عليرضا اوسيوند، حسين خاني بيك، حسن موذني، علي سليماني ، فاطمه طاهري، آريو متوقع، پرويز محمديان، فريده دريامج و حسين سليماني به عنوان بازيگران اصلي به ايفاي نقش مي پردازند.

همچنين تهيه كنندگي سريال را محمدرضا شفيعي انجام مي دهد و مهدي كيهاني مدير توليد مجموعه است. تصويربرداري هم بر عهده دكتر محمد شجاعي قرار دارد. طراح صحنه اين اثر رضا حسين كنشلو است و چهره پرداز سيد حسين يعقوبي است.

مجموعه تلويزيوني " سرود خاك " در قالب 8 قسمت 40 دقيقه اي به همت شبكه پنج سيما و معاونت فرهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي توليد خواهد شد. فيلمبرداري اين اثر حدود دو ماه و نيم به طول مي انجامد.