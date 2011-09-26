تالار بورس ایلام در نقطه صفر است/ بلاتکلیفی مصوبات دولت در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، ایلام به عنوان استانی توسعه نیافته نیازمند سرمایه گذاری در بخشهای مختلف برای نجات از این وضعیت است .

در حال حاضر این استان دارای توانمندیهای و ظرفیتهای مهمی برای سرمایه گذاری است که نیازمند معرفی به افراد سرمایه گذار هستند .

در حال حاضر به دلیل وجود اصل 44 و عدم سرمایه گذاری دولت، باید شرایط را برای بخش خصوصی در استان فراهم کرد . یکی از مهمترین راهکارهایی که می تواند در زمیه سرمایه گذاری به استان ایلام کمک کند ایجاد تالار بورس است .

راه اندازی تالار بورس در استان ایلام می تواند اقدامی راهبردی در راستای تسهیل سرمایه گذاری و مشارکت بیشتر سرمایه گذاران در سامانه سرمایه ای کشور و استان شود .

بورس یکی از سیستمهای مالی و سرمایه ای است که در کنار سیستم بانکی ساختار مالی یک کشور را تشکیل می دهد .

اهمیت بورس در کشورمان تنها ناشی از کارایی بازار آن نیست بلکه روشی مالی برای تسهیل خصوصی سازی و به روزرسانی بخش خصوصی و موسسات وابسته به آن است .

بورس از سه طریق تقویت نرخ پس انداز، بهبود تشکیل سرمایه و بهبود کیفیت سرمایه گذاری در اقتصاد تاثیر می گذارد و علاوه بر آن موجب بهینه سازی مدیریت موسسات و شرکتهای مختلف می شود .

از سال 1384 ساختار مالی کشور شاهد رونق بازار بورس و سرمایه با تصویب و اجرای قانون جدید بورس اوراق بهادار شد و اجرای آن زمینه ایجاد دفاتر و شعب تالارهای بورس در استانهای مختلف را فراهم کرد .

در سفر هیئت دولت به استان ایجاد تالار بورس در استان تصویب شد اما با گذشت پنج سال هنوز هیچ اقدامی برای اجرای این مصوبه از سوی مسئولان انجام نشده است .

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی معاون برنامه ریزی ایلام در این ارتباط گفت: راه اندازی تالار بورس اوراق بهادار با توجه به فعالیت بازارچه مرزی مهران در استان و ارتباط تجاری با کشور عراق باعث توسعه سرمایه گذاری در بخش صادرات و شکوفایی اقتصادی منطقه می شود .

حیدر نعمتی بورس را یکی از سامانه های مالی و سرمایه ای خواند و اظهار داشت: اهمیت بورس تنها ناشی از کارایی بازار آن نیست بلکه روشی مالی برای تسهیل سرمایه گذاری ها و به روز رسانی بخش خصوصی و موسسات وابسته به آن است .

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی ایلام ادامه داد: با راه اندازی تالار بورس در ایلام و اتصال آن به تالار بورس تهران نه تنها سرمایه گذاران و عموم مردم به راحتی و به صورت همزمان می توانند در انواع معاملات سهام بورس مشارکت فعال داشته باشند بلکه بسیاری از مشکلات سرمایه گذاران از قبیل مراجعه به تالار بورس سایر استانها یا عدم دسترسی به موقع به معاملات بازار بورس رفع می شود که امکان ارزشمندی برای تقویت بنیه اقتصادی استان ایلام خواهد بود .

اما با گذشت سالها انتظار همچنان این مصوبه در بلاتکلیفی قرار دارد و این مصوبه نیز مانند مصوبات دیگر دولت در استان به حال خود رها شده است و کسی پیگیر نیست .

یک کارشناس مسائل اقتصادی در استان ایلام نیز گفت: هم اکنون میزان سرمایه گذاری در بخشهای مختلف ایلام خیلی پایین است .

علی رضایی افزود: عدم وجود تالار بورس اوراق بهادار در ایلام باعث می‌شود که مردم استان به دلیل عدم دسترسی به تالار معاملات، فرصت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مشمول اصل 44 را از دست بدهند .

وی بیان داشت: آن عده که پیگیر سرمایه‌گذاری بورس هستند باید با صرف هزینه‌ زیادی به تالارهای واقع در استانهای مجاور (کرمانشاه، خوزستان) یا تهران مراجعه کنند .

این کارشناس عنوان کرد: فقدان تالار معاملات سهام در استان ایلام باعث شده است که در انجام معاملات سهام خود با مشکل جدی مواجه بوده و به دلیل بعد مسافت جهت دسترسی به تالار‌های معاملاتی در نقاط دیگر امکان استفاده از فرصت خرید و فروش به موقع سهام خود را نداشته باشند .

وی یادآور شد: این امر باعث خسارات و زیان‌های قابل توجهی به آنها شده و خواهد شد و باید مسئولان هرچه زودتر در صدد ایجاد تالار بورس استان برآیند.