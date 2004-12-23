علي محمد قاسمي فيلم مستند "خاطرات گمشده " را تدوين كرد

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر "، اين فيلم مستند نگاهي به وضعيت و شرايط زندگي اهالي بم پيش از زلزله ، پس از وقوع زلزله و در هنگام بازسازي شهر دارد. از اين طريق فيلم ضمن آنكه روند اتفاقات پس از زلزله را مورد بررسي قرار مي دهد، نگاهي به شرايط اجتماعي حاصل از وقوع اين بلاي طبيعي دارد.



فيلم مستند " خاطرات گمشده " در قالب 47 دقيقه تهيه و توليد شده است و حميد رضا صلاحمند نويسندگي و كارگرداني آن را برعهده دارد. اين فيلم كه به شيوه روايي توليد شده است و با وجود مستند بودن روند داستاني مدرن دارد، به وسيله عذرا فراهاني روايت مي شود.

همچنين مهدي شفيعي به عنوان مجري طرح، امين جعفري در مقام تصويربردار، علي محمد قاسمي در سمت تدوينگر، حميد رضا يراقچيان به عنوان آهنگساز، حميد پارند پور در سمت صدابردار و زهرا ارسنجاني به عنوان منشي صحنه با فيلم همكاري كرده اند.

در اين فيلم اشرف آرمون، خديجه قاسمي و فريدون خسرويان به بازي پرداخته اند و بخش هايي از اثر كه از نظر داستاني نياز به بازسازي داشته اند را به اجرا درآورده اند.

فيلم مستند " خاطرات گمشده " به همت شركت فرهنگ فيلم تهران توليد شده است.