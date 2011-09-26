علیرضا حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: طبق قانون جدید فدراسیون دوومیدانی کاران می توانستند در سه ماده، دو ماده انفرادی و یک تیمی در مسابقات باشگاهی کشور شرکت کنند. من هم از این فرصت استفاده کردم و در سه ماده به رقابت پرداختم که حاصل آن دو عنوان اولی و یک دومی بود.

وی در مورد اینکه آیا "دیر برگزار شدن مسابقات به ضرر دوومیدانی کاران نشده است؟"، افزود: به نظر من دیر برگزار شدن این رقابتها بهتر از برگزار نشدن آن بود. با توجه به مشکلاتی که در این مدت باشگاه های دوومیدانی داشتند دیر شروع شدن مسابقات باعث بدون تیم ماندن ورزشکاران می شد. به نظرمن اگر لیگ بدون تیم باشگاهی بود فایده ای برای دوومیدانی کاران نداشت.

ملی‌پوش پرش سه گام کشورمان بیان کرد: به نظرم برخی از دوومیدانی کاران شانس آوردند که باز هم جذب تیم های نفت و ذوب آهنشده اند و اگرنه باید با مبالغی بسیار پائین یا حتی ناچیز با تیم های باشگاهی قرارداد می بستند.

وی ادامه داد: تیم نفت هم تا بعد از ماه رمضان هنوز تکلیف اش مشخص نبود و من هم نمی دانستم که آیا می توانم در مسابقات باشم یا نه. تیم دوومیدانی نفت امسال قرارداد ما را نسبت به سال پیش افزایش نداده و تنها دلیل این مسئله را مشکلات مالی و سخت گیری در سرمایه گذاری بخش دولتی در ورزش عنوان کرده است.

عضو تیم دوومیدانی نفت تهران در خصوص فشرده بودن مسابقات باشگاهی کشور هم گفت: اینکه لیگ فشرده باشد بهتر از این است که دیرتر و در زمان آغاز فصل تمرینات تمام شود. در کنار آن تمام ورزشکاران برتر دنیا همیشه این طور مسابقه می دهند و دائم از یک مسابقه به مسابقه دیگری می روند. ما هم می توانیم از این فرصت برای بهتر مسابقه دادن استفاده کنیم.

حبیبی با مثبت ارزیابی کردن نحوه برگزاری مرحله اول مسابقات باشگاهی دوومیدانی کشور گفت: نظم و ترتیب این دوره از مسابقات بهتر از قبل بود به طوریکه مسابقات در زمان اعلام شده آغاز شد. در کنار آن تدابیری چون اتاق گرم نگاه داشتن ورزشکار پیش از مسابقه، قراردادن سبدهایی برای گذاشتن وسایل ورزشکاران، آب رایگان، پزشک و آمبولانس و بسیاری موارد دیگر در نظر گرفته شده بود که به نظرم در کیفیت کلی مسابقات تاثیر مثبت داشت.

وی با اشاره به برنامه تمریناتش در فصل آینده گفت: در حال حاضر به خاطر فشردگی لیگ در تهران تمرین می کنم. پس از آن با مربی ام در مشهد تمرین کرده و خودم را برای حضور در مسابقات داخل سالن آماده خواهم کرد.

مرحله اول مسابقات دوومیدانی باشگاهی کشور 31 شهریور به مدت دو روز در تهران برگزار شد.