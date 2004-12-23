غني سازي اورانيوم براي ايران يك ضرورت اجتناب ناپذير است

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم ، دكتر الباهلي در بازديد از دانشگاه قم گفت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تشكيل حكومت مردمي، نيروي استعمار و حكومت‌هاي استعمارگر به اين فكر افتادند تا با فشارهاي بين المللي ، حكومت اسلامي در ايران را از بين ببرند.

وي افزود: در مقابل توطئه‌هاي مختلف دشمنان، فقط رهبري امام خميني (ره) و اتحاد مردم باعث استقلال و استمرار حكومت اسلامي شد.

اين استاد عراقي افزود: آمريكا با استفاده از صدام، جنگ را بر ضد ايران به راه انداخت تا برنامه‌هاي علمي هر دو كشور را متوقف كند و مانع پيشرفت اين دو كشور شود.

رييس كميته علمي نخبگان عراق تصريح كرد: پيشرفت‌هاي علمي ايران باعث عصبانيت آمريكا و اسراييل شد و آن‌ها را برانگيخت تا با روشي غير اخلاقي، كشورهاي دنيا را عليه پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران متحد كنند، چرا كه مردم جهان از انرژي اتمي چيزي جز نابودي هيروشيما و ناكازاكي به ياد نمي‌آورند. حال آن‌كه خود آمريكا و اسراييل به خوبي مي‌دانند كه اين بمب‌ها از پلوتونيوم ساخته شده بود و هيچ ربطي به غني سازي اورانيوم نداشت.

وي در پايان با اشاره به اين‌كه بسيار واضح است كه ايران در اين استقلال بحث هسته‌اي را نيز دنبال كند، افزود: غني سازي اورانيوم يك ضرورت اجتناب ناپذير براي ايران است، زيرا ايران به درستي درك كرده كه نفت، يك ثروت ملي است و بايستي از آن براي نسل‌هاي آينده به خوبي محافظت كند و بايد روند غني سازي را به هر قيمتي شده ادامه دهد و با تهديدها آن را متوقف نسازد.