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۳ دی ۱۳۸۳، ۱۹:۲۸

رييس كميته علمي نخبگان عراق:

غني سازي اورانيوم براي ايران يك ضرورت اجتناب ناپذير است

رييس كميته علمي نخبگان عراق، غني سازي اورانيوم را براي جمهوري اسلامي ايران يك ضرورت اجتناب ناپذير دانست.

به گزارش خبرنگار "مهر" در قم ، دكتر الباهلي در بازديد از دانشگاه قم گفت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تشكيل حكومت مردمي، نيروي استعمار و حكومت‌هاي استعمارگر به اين فكر افتادند تا با فشارهاي بين المللي ، حكومت اسلامي در ايران را از بين ببرند.

وي افزود: در مقابل توطئه‌هاي مختلف دشمنان، فقط رهبري امام خميني (ره) و اتحاد مردم باعث استقلال و استمرار حكومت اسلامي شد.

اين استاد عراقي افزود: آمريكا با استفاده از صدام، جنگ را بر ضد ايران به راه انداخت تا برنامه‌هاي علمي هر دو كشور را متوقف كند و مانع پيشرفت اين دو كشور شود.

رييس كميته علمي نخبگان عراق تصريح كرد: پيشرفت‌هاي علمي ايران باعث عصبانيت آمريكا و اسراييل شد و آن‌ها را برانگيخت تا با روشي غير اخلاقي، كشورهاي دنيا را عليه پيشرفت‌هاي هسته‌اي ايران متحد كنند، چرا كه مردم جهان از انرژي اتمي چيزي جز نابودي هيروشيما و ناكازاكي به ياد نمي‌آورند. حال آن‌كه خود آمريكا و اسراييل به خوبي مي‌دانند كه اين بمب‌ها از پلوتونيوم ساخته شده بود و هيچ ربطي به غني سازي اورانيوم نداشت.

وي در پايان با اشاره به اين‌كه بسيار واضح است كه ايران در اين استقلال بحث هسته‌اي را نيز دنبال كند، افزود: غني سازي اورانيوم يك ضرورت اجتناب ناپذير براي ايران است، زيرا ايران به درستي درك كرده كه نفت، يك ثروت ملي است و بايستي از آن براي نسل‌هاي آينده به خوبي محافظت كند و بايد روند غني سازي را به هر قيمتي شده ادامه دهد و با تهديدها آن را متوقف نسازد.

کد مطلب 141603

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