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۳ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۳

محمدیان:

13دانش آموز دبیرستان دخترانه صدرای بروجن به دانشگاه راه یافتند

13دانش آموز دبیرستان دخترانه صدرای بروجن به دانشگاه راه یافتند

بروجن - خبرگزاری مهر: مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن گفت: 13 نفر از دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای بروجن به مراکز آموزش عالی راه یافتند.

فرشته محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 13 نفر از کنکوری های این آموزشگاه با موفقیت در آزمون سراسری وارد دانشگاه شدند.

وی با بیان اینکه 15 دانش آموز این آموزشگاه در کنکور سراسری شرکت کردند تصریح کرد: همه این افراد مجاز به انتخاب رشته شدند.
 
محمدیان افزود: رتبه هفت نفرازاین دانش آموزان زیر چهارهزار بوده است.
 
وی تأکید کرد: به منظور تجلیل دانش آموزان با حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری این افراد به اردوی زیارتی مشهد اعزام شدند.
 
محمدیان عنوان کرد: در سال گذشته 22 نفر از دانش آموزان این آموزشگاه وارد دانشگاه شدند.
 
کد مطلب 1416051

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