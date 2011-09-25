13دانش آموز دبیرستان دخترانه صدرای بروجن به دانشگاه راه یافتند

فرشته محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 13 نفر از کنکوری های این آموزشگاه با موفقیت در آزمون سراسری وارد دانشگاه شدند.

وی با بیان اینکه 15 دانش آموز این آموزشگاه در کنکور سراسری شرکت کردند تصریح کرد: همه این افراد مجاز به انتخاب رشته شدند.

محمدیان افزود: رتبه هفت نفرازاین دانش آموزان زیر چهارهزار بوده است.

وی تأکید کرد: به منظور تجلیل دانش آموزان با حمایت اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری این افراد به اردوی زیارتی مشهد اعزام شدند.

محمدیان عنوان کرد: در سال گذشته 22 نفر از دانش آموزان این آموزشگاه وارد دانشگاه شدند.

