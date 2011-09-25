برنامه مراکز فرهنگی هنری تهران در هفته اول مهر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، 34 نشست موضوعی، 12 برنامه مذهبی، 22 نمایشگاه، 3 برنامه سینمایی، 8 اجرای هنری، 13 برنامه آموزشی، 29 برنامه ترکیبی، 2 برنامه گردشگری و 5 مسابقه تا 7 مهرماه در مراکز فرهنگی هنری پایتخت برگزار می شود.

مراسم بزرگداشت مولانا، 6 مهر ماه در فرهنگسرای ابن سینا، گفتمان هنر و معماری با موضوع باغ ایرانی و مهرگان، 6 مهر در موزه هنر امام علی(ع) و شب شعر طنز قند و نمک، 5 مهر در فرهنگسرای فردوس از جمله نشست های موضوعی هفته نخست مهر ماه است.

از جمله برنامه های مذهبی مراکز فرهنگی هنری تهران می توان به تفسیر موضوعی قرآن کریم، 6 مهر ماه در فرهنگسرای فردوس و کارگاه تدبر در قرآن، 5 مهر ماه در فرهنگسرای قرآن اشاره کرد.

نمایشگاه تخصصی کتاب با موضوع دفاع مقدس از 2 تا 6 مهر در فرهنگسرای بهمن، نمایشگاه عکس معنویت و معماری در موزه هنر امام علی(ع) و نمایشگاه عکس بابک برزویه با عنوان آوای دوست و به مناسبت بزرگداشت مولانا در فرهنگسرای ارسباران برپاست.

نمایش موزیکال گلدونه و پری خواب ها و نمایش کمدی اکتشافات در فرهنگسرای ابن سینا برگزار می شود و همچنین بوستان میعاد تا 5 مهر ماه میزبان نمایش های خیابانی خواهد بود.

اکران فیلم سینمایی شیش و بش در فرهنگسرای ابن سینا و اکران فیلم های سینمایی در قالب برنامه آپارات در فرهنگسرای بهمن از جمله برنامه های سینمایی مراکز فرهنگی هنری تهران است.

بررسی آثار سینمای کلاسیک(آثار برگمان) با حضور مسعود فراستی، 4 مهر در فرهنگسرای ارسباران، کارگاه های آموزشی فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی در این فرهنگسرا و کارگاه داستان نویسی، 7 مهر در خانه فرهنگ دولت آباد، از جمله برنامه های آموزشی این هفته در مراکز فرهنگی هنری است.

شب شعر شیدایی واژه ها، 7 مهر در فرهنگسرای سرو، برنامه فریاد بی صدا، به مناسبت روز جهانی ناشنوایان، 8 مهر در خانه فرهنگ ابوسعید، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، 6 مهر در فرهنگسرای امید و مراسم 125 شاخه گل به مناسبت روز آتش نشانی، 7 مهر در فرهنگسرای ولا برگزار می شود.

انتشار محصول فرهنگی «لبخند خاکی» توسط فرهنگسرای بهاران، برپایی جشنواره همسفران آفتاب در گرامیداشت ایثارگران و شهدای دفاع مقدس و خانواده های آنان در فرهنگسرای خاتم، نقد و بررسی کتاب «از معراج برگشتگان» با حضور نویسنده کتاب حمید داوود آبادی در کتابخانه فرهنگسرای اخلاق، گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس در خانه فرهنگ حافظیه، تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران در خانه فرهنگ زنجان، اردوی بازدید از شهرک سینمایی دفاع مقدس از سوی فرهنگسرای رازی، نمایشگاه عکس جنگ در فرهنگسرای قرآن، برپایی شب شعر مقاومت در خانه فرهنگ زنجان، نمایشگاه عکس های کمتر دیده شده خرمشهر و خاطرات جنگ با عنوان «پلاک» در نگارخانه مهر فرهنگسرای انقلاب اسلامی، نقد کتاب «رقص بسمل» نوشته محمد مهدی رسولی با موضوع دفاع مقدس در فرهنگسرای ملل، اجرای «نمایش سودایی» در فرهنگسرای قرآن، انتشار تصاویر شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس با عنوان«در مسیر آفتاب» به همت فرهنگسرای گلستان و افتتاح کانون هوانوردی شهید عباس دوران با حضور فرزند شهید در منطقه 21 از جمله برنامه های مراکز فرهنگی هنری پایتخت به مناسبت هفته دفاع مقدس است.

علاقمندان جهت دریافت فهرست کامل برنامه ها و مشخصات آن می توانند به پایگاه الکترونیکی www.farhangsara.ir مراجعه نمایند. تلفن گویای 1837 نیز نشانی کلیه مراکز و اهم برنامه ها را در اختیار مخاطبان قرار می دهد.



